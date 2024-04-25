استولوا عليها.. إليسا تستغيث بـ القضاء اللبناني لاستعادة قناتها على يوتيوب من روتانا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

ناشدت الفنانة اللبنانية إليسا، القضاء اللبناني بالتدخل لاستعادة قناتها الخاصة على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، من شركة روتانا.

وكتبت إليسا، عبر حسابها الشخصي بموقع التدوينات القصيرة "X": "حضرة رئيس مجلس القضاء الأعلى، حضرة مدعي عام التمييز، حضرة رئيس التفتيش القضائي فيكن تخبروا الشعب اللبناني كيف الواحد بيوصل لحقو بهيدا البلد لما قناتي على يوتيوب مستولي عليها شركة من دون أي سند".

وأضافت: "طالع قرار بحقها بتسليمي إياها من القضاء المدني وما ردت، واليوم من بعد تحقيقات لأسابيع أخذ قرار محامي عام بتسليمي قناتي وتطبيق القانون، وأوقف صاحب الشركة لي رفض حتى تنفيذ إشارة المحامي العام، وبسحر ساحر بتتصل غادة عون بالمحقق وتلزمه يترك صاحب الشركة ويقفل المحضر حتى من دون ما تطلع على ملفي! هيدي بأي بلد بتصير".

يذكر أن إليسا عاشت بعض الأزمات مع شركة روتانا، حيث سبق وأن حذفت لها الشركة أغنيتها الجديدة "أنا بتمايل على الـ Beat"، ذلك بسبب عدم إتمام عقد الاتفاق بين إليسا وروتانا.

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