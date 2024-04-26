هنا الزاهد كاجوال وبسمة بوسيل بملابس رياضية.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد - نوران أسامة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

الخليج 365 يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

هنادي مهنا

شاركت الفنانة هنادي مهنا، متابعيها، أحدث ظهور لها عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، ونالت إعجاب متابعيها.

هنا الزاهد

خطفت الفنانة هنا الزاهد، الأنظار إليها بأحدث ظهور لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وظهرت خلالها بإطلالة كاجوال.

نورهان

شاركت الفنانة نورهان، متابعيها أحدث ظهور لها عبر حسابها بموقع "إنستجرام" وظهرت خلالها بدون مكياج.

جنا عمرو دياب

ظهرت جنا ابنة الفنان عمرو دياب بـ "بطن مكشوف" عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، ونالت إعجاب متابعيها.

تامر هجرس

نشر الفنان تامر هجرس، صورة جديدة له عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، وعلق: "أتمنى لك يومًا رائعًا".

آية سماحة

ظهرت الفنانة آية سماحة داخل سيارتها، عبر حسابها بموقع "إنستجرام" من خلال خاصية القصص القصيرة.

لقاء سويدان

شاركت الفنانة لقاء سويدان، متابعيها صورة جديدة لها، وذلك عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، نالت من خلالها إعجاب متابعيها.

إنجي علاء

ظهرت السيناريست إنجي علاء طليقة الفنان يوسف الشريف، بإطلالة كاجوال، عبر حسابها على "إنستجرام" وذلك من خلال خاصية القصص القصيرة.

بسمة بوسيل

نشرت المطربة بسمة بوسيل، صورة جديدة لها عبر حسابها بموقع "إنستجرام" ظهرت خلالها بملابس رياضية.

مادلين مطر

شاركت الفنانة مادلين مطر، متابعيها، أحدث ظهور لها، عبر حسابها بموقع "إنستجرام" ظهرت خلالها مرتدية "بلوزة" باللون الأحمر وبنطال باللون الأسود.