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ميرنا وليد - بيروت - سحرت ملكة جمال لبنان لعام 2000 الممثلة اللبنانية ساندرا رزق، عيون متابعيها عبر صفحتها الخاصة، وظهرت مرتديةً فستاناً ضيقاً باللون الأبيض متوسط الطول، بكمين طويلين، وبفتحة عالية في الجانب السفلي من الفستان، وتركت شعرها منسدلاً، وطبقت مكياجاً هادئاً أظهرت من خلاله جمال ملامح وجهها.
وحملت ساندرا حقيبة يد من دار أزياء Hermès، يصل سعرها إلى 53,733 يورو، وإنتعلت صندل مفتوحاً من Hermès، يصل سعره إلى 1,075 دولار.
وكانت أطلت ساندرا رزق على الجمهور، إلى جانب إبنتها نور، وظهرت الإثنتان وهما ترتديان عباءات، وذلك بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، وعلقت ساندرا بالقول: "إبنتي تحب الأجواء الرمضانية".
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور- ساندرا رزق تستعرض أنوثتها وتتألق بجمالها المميز من شوارع بيروت.. إليكم سعر إطلالتها الخيالي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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