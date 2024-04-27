أحمد عبدالوهاب يكشف كواليس الحشاشين .. "تدربت على ركوب الخيل والسيف"

ياسر رشاد - القاهرة - تحدث الفنان أحمد عبدالوهاب خلال استضافته في أحد البرامج الشهيرة عن مشاركته في مسلسل الحشاشين والذي عرض ضمن الماراثون الرمضاني الماضي 2024.

وكشف أحمد عبدالوهاب مدى تخوفه من الدور الذي قدمه في الحشاشين، مستعينًا بنصائح المخرج بيتر ميمي.

وقال “عبدالوهاب”:" خضعت لتدريبات كثيرة على ركوب الخيل والسيف، ما أدى إلى إصابتي مرات عديدة، وشعرت بالقلق بعدما تعرضت لانتقادات عديدة منذ بداية عرض الحلقات الأولى ما جعلني أشعر بالقلق من الحلقات القادمة .

مسلسل الحشاشين

يذكر أن الفنان أحمد عبدالوهاب، شارك في مسلسل الحشاشين والذي عرض ضمن الماراثون الرمضاني الماضي وحقق نجاحًا باهرًا وقت عرضه، وضم عدد ضخم من نجوم الدراما التلفزيونية، أبرزهم النجم كريم عبدالعزيز، ميرنا نور الدين، وفاء عامر وآخرون.

تدور أحداث مسلسل الحشاشين حول مؤسس طائفة الحشاشين «حسن ابن الصباح»، الذي يجسد شخصيته كريم عبد العزيز، حيث كون هذا الرجل أخطر جماعة قتالية في التاريخ، أرعبت العالم، وارتكبت جرائم اغتيالات عديدة، وهو عمل تاريخي، مأخوذ من أحداث حقيقية من القرن الحادي عشر.

أبطال مسلسل الحشاشين

ويشارك في مسلسل الحشاشين كلاً من الفنان كريم عبد العزيز، نضال الشافعي، فتحي عبد الوهاب، محمد رضوان، سامى الشيخ، عمر الشناوى، نور ايهاب، أحمد عيد، ميرنا نور الدين، نيكولا معوض، إسلام جمال، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر، ومسلسل الحشاشين من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج بيتر ميمي.

من هو أحمد عبدالوهاب

مؤلف وممثل، كانت بدايته في مسرح جامعة كلية التجارة ثم التحق بورش التمثيل في مسارح الدولة حتى انضم إلى الدفعة الثالثة لمركز الإبداع الفني ورشة خالد جلال.

شارك أحمد عبدالوهاب كممثل في العديد من المسرحيات منها (كوميديا مكبث) و(طقوس الإشارات والتحولات)، كما قام بتأليف أفلام قصيرة منها فيلم (الباب) الذي حصل على عدة جوائز منها المركز الأول وأفضل سيناريو في مهرجان (مشروع أفلام 48 ساعة) وفيلم (المشهد الأخير) الذي شارك في مهرجان عنابة للفيلم المتوسطي بالجزائر ومهرجان زاوية للأفلام القصيرة وملتقى رؤية لسينما الشباب ومهرجان شنيت الدولي الذي حصل الفيلم فيه على تنويه خاص من لجنة التحكيم.

قدم عبد الوهاب نفسه كممثل ومؤلف في برامج (مايصحش كده) لعمرو راضي، (ده كلام) لسالي شاهين، (أخر الليل) لهشام منصور وقام بالمشاركة في كتابة مسلسلات (شاش في قطن) و(عزمي وأشجان) والموسم الخامس والسادس من مسرح مصر.

قام بالمشاركة في التمثيل في أعمال (يا عدوي في قلب الحدث)، (إسماعيل يس)، (تفاحة أدم)، (أنا عشقت)، (أرض النعام)، (فكرة بمليون جنية).