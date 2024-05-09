أفضل طريقة لتحضير ورق العنب المعلب مثل الطازج.. السر في المكونات

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

من المعروف أن يبدأ ظهور ورق العنب في فصل الربيع، فهو يعد من الوجبات المفضلة لدى الكثيرين، لذلك تحرص الأمهات على تخزينه حتى تتناوله العائلة في غير موسمه، ولكن قد تواجهن مشكلة في تغير الطعم، ولذلك نستعرض في هذا التقرير طريقة عمل ورق العنب المخزن أو المعلب مثل الطازج.

خطوات بسيطة يمكن من خلالها طريقة عمل ورق العنب المخزن مثل الطازج، وعند تحضيره يجب أن يتم إضافة الليمون وحبات الرمان على ورق العنب المعلب خلال التسوية، وذلك حتى يحصل على المزازة الكاملة، أيضا بعد التسوية يتم إضافة عصير الليمون ودبس الرمان خلال التقديم ليكتمل الطعم وفقا لما ذكره موقع «سي بي سي» سفرة.

طريقة تحضير ورق العنب

نصف كيلو ورق عنب طازج.

كوبان أرز مصري عادي.

كوب عصير طماطم.

بصلة متوسطة مقطعة مكعبات أو مفرومة ناعمًا.

شبت.

بقدونس.

كزبرة مفروم ناعم.

كوب مرقة دجاج أو لحم.

عصير ليمونة.

بهارات.

ملح.

فلفل أسود.

3 ملاعق زيت ذرة.

خطوات التحضير