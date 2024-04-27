سجل محامي الشخص الذي رفع قضية ضد الإعلامية الكويتية، حليمة بولند، تهمة التحريض على السلوك غير اللائق والفجور، مقطع فيديو يكشف فيه تفاصيل الاتهامات التي وجهتها النيابة لـ “بولند”.

في المقطع، أشار المحامي إلى أن القضية استمرت لأكثر من سنة في النيابة العامة والمحكمة، وخلال هذه الفترة، اتبعوا سياسة الصمت. ولكن بما أن محامية المدعى عليها قد قدمت توضيحات، اعتبرت من الضروري أن أرد عليها.

وأضاف: “وفقًا لصحيفة الاتهام التي تم توجيهها للإعلامية حليمة بولند والتي أعدها النيابة، تم إرسال صور ومقاطع فيديو غير لائقة عبر تطبيق الواتساب إلى موكلي، تحتوي على تحريض على السلوك غير اللائق والفجور”.

وأكمل: “تم استخدام شبكة الإنترنت وتقنية المعلومات لإغراء المجني عليه وتحريضه على ارتكاب أفعال فاضحة، من خلال إرسال صور ومقاطع فيديو ورسائل نصية وصوتية”.

وأضاف أنه تم توجيه رسائل اهانة وغير لائقة للمجني عليه عبر وسيلة اتصال محددة. شاهد أيضاً: محامية حليمة بولند تكشف تفاصيل توجيه حكمًا بالحبس والنفاذ بتهمة التحريض على الفسق والفجور لموكلتها -فيديو

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: أول رد من محامي الخصم في قضية تحريض حليمة بولند على الفسق والفجور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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