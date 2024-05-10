مشادة كلامية بين علاء مبارك والأديب يوسف زيدان بسبب سوزان مبارك

اندلعت مشادة كلامية بين علاء نجل الرئيس المصري الراحل حسني مبارك والأديب يوسف زيدان، نتيجة خلاف حول مركز “تكوين”. وتصاعدت التوترات بين الطرفين على وسائل التواصل الاجتماعي.

بدأت المشادة عندما قام علاء مبارك بنشر مقطع فيديو ساخر يستهزئ فيه من المثقفين، وعلق عليه قائلاً “خفة دم المصريين ملهاش حل”. ردّ يوسف زيدان على ذلك بنشر صورتين، إحداهما من حساب علاء مبارك الرسمي والأخرى من حساب مزيف باسمه.

وجاء رد زيدان قائلاً: “الأستاذ علاء مبارك.. لن أرد على سفاهاتك التافهة هذه، احترامًا لما بذلته السيدة والدتك من جهد واهتمام لإعادة مكتبة الإسكندرية إلى الوجود، وبالمناسبة، أنا الذي كتبت الكلمة التي ألقاها والدك في الافتتاح العالمي للمكتبة.. فماذا فعلت أنت طيلة عمرك؟”.

لم يترك علاء مبارك الرد يأتي ورداً سريعًا، حيث قال: “الأستاذ يوسف زيدان.. منتهى البجاحة من حضرتك إقحام والدتي في الموضوع، من الواضح أنك فاقد التركيز والتمييز، ربما نتيجة تناول بعض المشروبات التي تجعلك تكتب وتهبد في الكلام بدون وعي، مع حساب وهمي ومزور parody account واضح وضوح الشمس للجميع. نصيحة لا تكتب وأنت في هذه الحالة، صباح الفوقان”.