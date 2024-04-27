ياسمين عبدالعزيز ضيفة إسعاد يونس في صاحبة السعادة .. قريبًا

ياسر رشاد - القاهرة - تحل النجمة ياسمين عبدالعزيز، ضيفة على الفنانة والإعلامية إسعاد يونس في برنامجها «صاحبة السعادة»، وذلك خلال الأيام القليلة المقبلة على شاشة Dmc .

يعد لقاء ياسمين عبدالعزيز في برنامج صاحبة السعادة هو أول ظهور تلفزيوني بعد انفصالها عن زوجها الفنان أحمد العوضي .

ياسمين عبدالعزيز وإسعاد يونس

شوقت إسعاد يونس، كعادتها جمهورها لضيف حلقتها المقبلة، فشاركت منشور من خلال صفحتها الخاصة على موقع الصور الشهير «انستجرام»، لها مع أحد الفنانات دون الكشف عن هويتها.

كتبت الفنانة إسعاد يونس على المنشور الذي يحتوى على الصورة قائلة «ضيفتي في الحلقة اللي جاية ياترى مين ؟»، وبالفعل ظل الجمهور يٌخمن من ستكون الفنانة التي ستظهر معها في برنامج صاحبة السعادة الذي يعرض عبر شاشة قناة dmc.

ياسمين عبدالعزيز وإسعاد يونس

وردت الفنانة ياسمين عبد العزيز على الصورة كاشفة بأنها هي ضيفة الحلقة ليكون أول ظهور لها في برنامج تليفزيوني بعد انفصالها عن الفنان أحمد العوضي حيث كتبت ضاحكة قائلة: «أنا.. رخمة أوى صح ».

ياسمين عبدالعزيز وإسعاد يونس

تفاصيل مسلسل "ضرب نار"

يسلط المسلسل الضوء على كفاح الفتاة المصرية ابنة البلد، وتجسد "ياسمين" خلال الأحداث دور فتاة مكافحة من شبرا تواجه العديد من المشاكل في حياتها حتى تقابل شابا من أصول صعيدية يجسده أحمد العوضي.

تقوم «مهرة» بتأجير مسكن لـ«جابر» مقابل مبللغ بعينه، ثم تقع بينهما مشكلات في البداية، حتى يتعرفان على بعضهما البعض ويحدث تقاربا ويتم تتويج قصة حبهما بالزواج، ولكن يظهر في حياتهما رجل أعمال يدعى زيدان، يتميز بالسطوة والنفوذ ويقوم بدوره ماجد المصري، ويدخل الجميع في صراعات وأزمات لا تنتهي.

ياسمين عبدالعزيز وإسعاد يونس

أبطال مسلسل ضرب نار

مسلسل "ضرب نار" تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجي، بطولة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضى، ماجد المصرى، سهير المرشدي، دنيا المصري، هدى الإتربي، إسراء رخا، أحمد غزي، إيمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبد الله، تيسير عبد العزيز، تامر مجدي وآخرين.

ياسمين عبدالعزيز

ممثلة مصرية من مواليد القاهرة عام 1980، تخرجت من الأكاديمية الحديثة بالمعادي. بدأت ياسمين مسيرتها الفنية خلال مرحلة الطفولة عندما طلبت صديقة والدتها - صاحبة إحدى شركات اﻹعلانات - الاستعانة بالطفلة الجميلة صاحبة الخمس سنوات في تصوير أحد الإعلانات، وتنجح ياسمين في تقديمه، وتحترف هذا المجال لتصبح واحدة من أهم الوجوه الإعلانية في مصر.

طرقت أبواب الفن للمرة الأولى في حياتها عندما ظهرت مع الفنانة سميرة أحمد في مسلسل (امراة من زمن الحب)، والذي قدمت فيه دورًا مميزًا أصبح انطلاقة لها في عالم الدارما التلفزيونية والسينما بعد ذلك.

شاركت في أكثر من عمل مسرحي أهمهم كان مسرحية (كده أوكيه) ومسرحية (رد قرضي). تألقت في السينما مع جيل الشباب في الألفية الجديدة خاصة في الأدوار الكوميدية، ومن أهم أفلامها (رشة جريئة، قلب جريء، زكي شان، الرهينة)، وقامت بدور البطولة المطلقة في فيلم (الدادة دودي) وفيلم (الآنسة مامي) وغيرها.