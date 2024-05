ياسر رشاد - القاهرة - مكان ساحر يجب زيارته

قامت الفنانة بسمة بوسيل عبر صفحتها الرسمية على إنستجرام بمشاركة متابعيها صورًا لها بالمتحف المصري الكبير.



وعبرت بسمة بوسيل عن انبهارها بالمتحف باللغتين العربية والإنجليزية ، حيث كتبت" A must visit magical place, I am wowed with Grand Egyptian Museum "مكان ساحر يجب زيارته، أنا منبهرة بالمتحف المصري الكبير"، وأضافت "حاجة تشرف وتليق بمصر"