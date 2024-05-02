وفاء عامر تكشف تفاصيل تعاونها مع شقيقتها آيتن في فيلم جديد

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في تعاون فني جديد بين الفنانتين الشقيقتين وفاء وآيتن عامر، كشفت الأخيرة عن تعاقدها على بطولة فيلم “محو أمنية”، بطولة مصطفى خاطر، والذي انطلق تصويره خلال الفترة الماضية، ليكون التعاون الثاني لهما هذا العام بعد مشاركتهما معاً في مسلسل “جودر” في رمضان الماضي.

ورغم ظهور الشقيقتين في مسلسل “جودر” بالشخصية نفسها، ولكن في أعمار مختلفة، كشفت وفاء في تصريح خاص لـ”لها” عن تفاصيل العمل الجديد حيث قالت: “للمرة الأولى أجسّد دور والدة آيتن في عمل فني، حيث سبق أن قدّمنا معاً أعمالاً عدة ظهرنا في أحدها كشقيقتين، لكن للمرة الأولى أظهر خلال الأحداث بشخصية والدة أيتن”.

وعن أسباب حماستها للمشاركة في فيلم “محو أمنية”، قالت وفاء: “تحمست للعمل لأنه يتضمن جرعة كوميدية كبيرة، ومصطفى خاطر موهوب ومختلف، ومن المقرر أن نستكمل التصوير قريباً”.

ويشارك في فيلم “محو أمنية”، عدد من النجوم، أبرزهم: مصطفى خاطر، أيتن عامر، وفاء عامر، محمد ثروت، محمود البزاوي، ومحمد رضوان…، وهو من تأليف حسام كمال وأدهم سعيد، وإخراج محمد عبدالرحمن حماقي.

وفي سياق منفصل، شاركت وفاء عامر في الموسم الرمضاني الماضي، بأكثر من عمل فني، منها مسلسل “جودر” الذي جسدت خلاله شخصية والدة ياسر جلال، وشاركهما البطولة كلٌ من: ياسمين رئيس، نور اللبنانية، وفاء عامر، أيتن عامر، أحمد فتحي، وليد فواز، جيهان الشماشرجي، أحمد بدير، عايدة رياض، رشوان توفيق، وطارق النهري، وهو من تأليف أنور عبدالمغيث وإخراج إسلام خيري.

كما شاركت في مسلسل “حق عرب”، وظهرت فيه بشخصية والدة أحمد العوضي ومتزوجة من رياض الخولي، وضم العمل كلاً من: دينا فؤاد، وليد فواز، سلوى عثمان، وفاء مكي، أحمد عبدالله محمود، كارولين عزمي، دنيا المصري، أحمد صيام، ومحمد أحمد ماهر، وهو من تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق.