الليلة دوب تريند رقم واحد علي مستوي العالم

تصدر برنامج الليلة دوب ، الذي يقدمه النجم حسن الرداد تريند رقم واحد علي مستوي العالم وهو البرنامج المذاع علي قناة ال mbc .

بدأ الاسبوع الماضي يوم الاريعاء اولي حلقات برنامج الليلة دوب تقديم النجم حسن الرداد وذلك بعد نجاحه في مسلسل محارب، والذي عرض ضمن الماراثون الرمضاني الماضي 2024.

يذكر ان الليلة دوب هو النسخة المصرية من برنامج that's my jam الذي يقدمه المذيع الامريكي الشهير جيمي فالون، حيث تعاقدت شبكة Mbc مع النجم حسن الرداد لتقديم النسخة العربية من البرنامج العالمى that’s my jam ، الذى يقدمة المذيع الامريكى الشهير جيمى فالون.

برنامج الليلة دوب قدم بالنسخة الامريكية ،الإنجليزية ،الأسبانية ،الألمانية ،الفرنسية ،الهولنديه و مانجوليا و لاول مرة فى العالم العربى يقدم بالنسخة العربية.

الليلة دوب هو برنامج ترفيهى حقق نجاح كبير على المستوى العالمى و سوف يبدا عرض اول حلقات النسخة العربية يوم الاربعاء القادم على شاشة mbc.

يذكر أن آخر أعمال الفنان حسن الرداد، مسلسل محارب، والذي عرض ضمن الماراثون الرمضاني الماضي 2024، وحقق نجاحًا كبيرًا وقت عرضه، وشارك في بطولته مجموعه من نجوم الدراما التلفزيونية .

أحداث مسلسل محارب

يعرض مسلسل محارب ضمن مسلسلات رمضان 2024، وهو من المسلسلات القصيرة فئة 15 حلقة، وتدور قصة المسلسل في إطار من التشويق والإثارة، حيث علم حسن الرداد وأخوته بموت والدتهم في حادث سير من قبل أحد مشاهير السوشيال ميديا، حيث تتوالى الأحداث ويحاول أحمد زاهر "حسام" مساومة أسرة عفاف شعيب وتحديدًا محارب للتنازل عن القضية مقابل مبلغ من المال.

أبطال مسلسل محارب

ويشارك في بطولة مسلسل محارب عدد كبير من الفنانين: أحمد زاهر، ماجد المصري ناهد السباعي، نرمين الفقي، منة فضالي، وتامر عبد المنعم وملك أحمد زاهر، سلوى عثمان، عابد عناني كريم العمري، وسماء إبراهيم، وعفاف شعيب، وغفران محمد، عمرو محمود ياسين، وحسن عيد.