"وحشتوني جدًا".. آمال ماهر توجه رسالة لجمهور حفلها في جدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

حرصت الفنانة آمال ماهر على توجيه التحية للجمهور المتواجد بحفلها الغنائي الساهر الذي يقام مساء اليوم الجمعة في جدة ضمن حفلات "تقويم جدة" و"بنش مارك" وذلك على مسرح أونيكس بقيادة المايسترو وليد فايد.

وعقب الانتهاء من غناء أولى أغانيها "قالوا بالكتير كام يوم"، قامت "امال" بتحية الجمهور قائلة: "نورتوني، سعيدة بوجودي وسطكم انهاردة، قد إيه انتوا جمهور جميل ومحظوظة اني بينكم انهاردة، شكرًا على الحفاوة الجميلة والاستقبال الأكثر من رائع، شكرًا على كل حاجة على وجودي بينكم، وبحيي المايسترو وليد فايد والموسيقيين فرد فرد عشان نحضر لكم ليلة من أميز الليالي، عشان انتوا جمهور يستحق الأفضل، انتوا وحشتوني جدًا".

وأحيت "آمال ماهر" مؤخرًا حفلًا غنائيًا على مسرح ماركيه في كايرو فستيفال بالتجمع الخامس بعد غياب سنوات عن إحياء الحفلات وسط غناء باقة من أغانيها الشهيرة وتفاعل المتواجدين.

كما شاركت " آمال" في الأمسية الأولى من حفل "ليالي سعودية مصرية" التي أقيمت بدار الأوبرا المصرية وسط حضور كوكبة من نجوم الفن والغناء بحضور المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية في بروتوكول تعاون بين "موسم الرياض" ووزارة الثقافة في مصر.

يذكر أن أخر مشاركات امال ماهر الفنية كانت بأغنية "كسبتوا الرهان" وطرحتها عبر قناتها الرسمية على "يوتيوب" وعبر حساباتها المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي.

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