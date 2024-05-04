أصالة تشيد بحفل آمال ماهر في جدة: "عليت التلفزيون عالاخر لأستمتع"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مروان الطيب:

أشادت الفنانة أصالة بحفل الفنانة أمال ماهر الذي أقيم مساء الجمعة في جدة ضمن حفلات "تقويم جدة" و"بنش مارك" على مسرح أونيكس أرينا بقيادة المايسترو وليد فايد تحت شعار "كامل العدد".

ونشرت "أصالة" صور من كواليس الحفل عبر حسابها الرسمي على تطبيق "X" وأشادت بها قائلة: "كنت بإنتظار شوف هالحفلة وشو رح تعمل فيها امال ماهر وبهرتني بأداء رائع ومسؤولية كانت قدها وحاليًا عليت صوت التلفزيون عالاخر لأستمتع وأنطرب، أحسنتي وبرافو عليكي يا أمولة فستانك حلو وانتي حلوة فرحتيني بحضورك كل التوفيق اللي بتستحقيه وكل النجاح يتمنى لك ياه".

واختارت الفنانة امال ماهر غناء مكس من الأغاني سواء من أغانيها الخاصة أو من أغاني الزمن الجميل منها "حاول تفتكرني، ألف ليلة وليلة، أنت عمري، قالوا بالكتير كام يوم، اتقي ربنا فيا" وغيرها من الأغاني التي لاقت استحسان وتفاعل الحضور.

وعقب الانتهاء من غناء أولى أغانيها "قالوا بالكتير كام يوم"، قامت "امال" بتحية الجمهور قائلة: "نورتوني، سعيدة بوجودي وسطكم انهاردة، قد ايه انتوا جمهور جميل ومحظوظة اني بينكم انهاردة، شكرًا على الحفاوة الجميلة والاستقبال الأكثر من رائع، شكرًا على كل حاجة على وجودي بينكم، وبحيي المايسترو وليد فايد والموسيقيين فرد فرد عشان نحضر لكم ليلة من أميز الليالي، عشان انتوا جمهور يستحق الأفضل، انتوا وحشتوني جدًا".

وأحيت "آمال ماهر" مؤخرًا حفلًا غنائيًا على مسرح ماركيه في كايرو فستيفال بالتجمع الخامس بعد غياب سنوات عن إحياء الحفلات وسط غناء باقة من أغانيها الشهيرة وتفاعل المتواجدين.

كما شاركت " آمال" في الأمسية الأولى من حفل "ليالي سعودية مصرية" التي أقيمت بدار الأوبرا المصرية وسط حضور كوكبة من نجوم الفن والغناء بحضور المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية في بروتوكول تعاون بين "موسم الرياض" ووزارة الثقافة في مصر.

اقرأ أيضا:

إلهام شاهين تنشر صورًا تجمعها بـ ماجدة الرومي: نورتي بلدك الثاني مصر

في يومين.. إيرادات فيلم "السرب" تقترب من 4 ملايين جنيه