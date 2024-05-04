تأثرت الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب عاطفياً خلال حفلها الغنائي في دولة الكويت مساء الجمعة، عند غنائها أغنية “كده يا قلبي”.

وقد أثار ذلك موجة من التفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عبّر البعض عن تعاطفه معها، بينما تساءل آخرون عن الأسباب الكامنة وراء تأثرها.

وشهد الحفل حضوراً جماهيرياً كبيراً، حيث استقبل الجمهور الكويتي شيرين بحفاوة كبيرة، وعبّرت هي عن سعادتها بالتواجد في الكويت، واصفةً إياها بـ “بلدها الثاني”.

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: انهيار شيرين عبد الوهاب على المسرح بحفلها في الكويت‎ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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