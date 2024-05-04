بعد القبض عليها.. صورة للكويتية حليمة بولند من وراء القضبان تثير جدلًا واسعًا

كتب امير فتحي في السبت 4 مايو 2024 12:48 مساءً - أثارت صورة للإعلامية الكويتية حليمة بولند جدلاً واسعاً على شبكات التواصل الاجتماعي، بين حقيقتها و”فبركتها”، عقب القبض عليها وإيداعها السجن المركزي، تنفيذاً لحكم أصدرته محكمة الجنايات الكويتية بحبسها سنتين مع الشغل والنفاذ، وغرامة 2000 دينار عن تهمة التحريض على “الفسق والفجور”.

حليمة بولند خلف القطبان

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لبولند وهي خلف القضبان، وسط تعليقات متباينة بين صحتها وقِدم عهدها، وحتى استخدام برنامج “فوتوشوب”.

والجدير بالذكر أن بولند خضعت سابقاً لأكثر من عملية تجميلية، من بينها نحت الخصر، الأمر الذي لا تظهره الصورة، ما يُشير إلى عدم دقتها.

القبض على حليمة بولند

وكانت المباحث الجنائية في الكويت قد ألقت القبض على حليمة بولند في ساعة مبكرة من صباح يوم (الخميس).

وبدأت القضية، بشكوى تقدّم بها كويتي ضد بولند مدّعياً أنها حرّضته عبر صورها وفيديوات خاصة بها، في حين أعلنت مريم البحر محامية الإعلامية الخليجية، أن علاقة عاطفية نشأت بين المدّعي وحليمة بولند، بعد تعرّفه إليها من خلال تطبيق “واتساب”، واعداً إياها بالزواج، ليتبادلا إرسال “صورهما الخاصة”.

أصل حليمة بولند

ارتفعت معدلات البحث عن أصل حليمة بولند، وهي إعلامية كويتية الأصل، وشخصية مشهورة فنيًا على مستوى العالم العربي، ولها العديد من المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي والذين يهتمون بتفاصيل حياتها المهنية والشخصية، ولذلك يقدم لكم القاهرة 24، السيرة الذاتية لـ حليمة بولند واسمها بالكامل حليمة عبد الجليل قاسم حسن بولند، ولدت يوم 10 ديسمبر عام 1980، وتحمل الديانة الإسلامية.

يعود أصل حليمة بولند إلى مدينة السرة في الكويت، وبالفعل تحمل الجنسية الكويتية فقط، وتبلغ من العمر الآن 43 عاما، وقد بدأت مشوارها الفني كعارضة أزياء في البداية، ثم ظهرت كممثلة على شاشات التلفزيون الكويتي من خلال إحدى برامج الأطفال مع الإعلامية أنوار أحمد والفنان طارق العلي عام 1995.

تخرجت حليمة بولند في كلية الإعلام جامعة الكويت تخصص إذاعة وتليفزيون، وبدأت مشوارها الإعلامي عام 2001 من خلال برنامج ذا بست للمخرج خالد البطي، ثم قدمت العديد من المهرجانات مثل مهرجان صلالة وليالي دبي وهلا فبراير، وحصلت على لقب ملكة جمال الإعلاميات العرب عام 2008.

حبس حليمة بولند

انتشرت الأخبار عن حليمة بولند بكثرة في يوليو عام 2020 بعد إصدار النائب العام الكويتي قرارًا بالحجز عليها لاتهامها بغسل الأموال وتضخم أرصدتها البنكية، وتم منعها من السفر، وبعد تحقيق دام لساعات، أخلت النيابة العامة سبيل حليمة بولند بكفالة قدرها 3،000 دينار كويتي، ووُجهت لها تهمة شبهات غسل الأموال وإعلانات غير مشروعة.

وفي مايو 2024، عادت أخبار حليمة بولند إلى الواجهة من جديد في قضية جديدة، حيث أعلنت وسائل إعلام كويتية أنه تم إلقاء القبض على الإعلامية المثيرة للجدل حليمة بولند، وذلك عقب الحكم عليها بالحبس لمدة سنتين بتهمة التحريض على الفسق والفجور، وتم ترحيلها إلى السجن المركزي لتنفيذ الحكم الصادر.

وعن تفاصيل حبس حليمة بولند 2024، كانت قد أصدرت محكمة الجنايات الكويتية في 26 أبريل الماضي حكما بحبس المذيعة لمدة عامين مع الشغل والنفاذ وغرامة مالية قدرها 2000 دينار كويتي، وقد تمت متابعة بولند بسبب إساءة استخدام هاتفها، حيث وجه ضدها أحد الأشخاص شكوى بالتحريض على الفسق والفجور من خلال صورها وفيديوهات خاصة بها، وردت بولند بدعوى ضد هذا الشخص بتهمة السب والشتم.

الخليج 365

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