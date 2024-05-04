حامل بعد سن الـ50؟.. نوال الكويتية تخرج عن صمتها وتتحدث عن هذا الخبر

كتب امير فتحي في السبت 4 مايو 2024 12:48 مساءً - أكدّت الفنانة نوال الكويتية صاحبة الـ 57 عامًا تحسّن صحتها عقب الوعكة التي ألمّت بها أخيراً، وأدّت إلى تأجيل حفلها الغنائي، بالإضافة إلى تعرضها لشائعات أثارت جدلاً واسعاً.

نوال الكويتية تطمئن الجمهور على صحتها

وغرّدت الفنانة الخليجية عبر حسابها الرسمي في موقع “إكس” قائلةً: “كل الشكر لجمهوري العزيز، وزملائي الفنانين، وللصحافة والإعلام، ولأصدقائي، على اهتمامهم وسؤالهم عن صحتي، بفضل الله أنا بخير، شكراً لكم جميعاً”.

حمل نوال الكويتية

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد ضجّت بخبر حمل نوال الكويتية بعد تغريدة لصحافي اعتذر عنها في وقت سابق، إذ شارك قاسم عبدالقادر تغريدة حول حالة “قيثارة الخليج”، مدعياً أنها تنتظر مولوداً جديداً قبل تراجعه عن تصريحه قائلاً: “كامل الاعتذار للفنانة نوال عن الخبر غير الدقيق، وربما كان سوء فهم من حضرتي، المهم صحتها بالدنيا”.

وجاء هذا الإعتذار بعد تعليق الصحافي على خبر إلغاء حفل نوال الكويتية في الكويت إذ كتب: “حتى المرض لا يلتمسون له العذر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أي فنان يفرح بالحفل، يلتقي مع جمهوره، يحقق انتشار أغانيه، وأيضاً سوف يستفيد من الحفل، لا يجب الإغفال أن القيثارة حامل في الشهر الرابع ولم تلغ الحفل إلا لظروف قاهرة، فلماذا هذا الظن؟! الله يهدينا ويسامحنا أجمعين”.

عائلة نوال الكويتية

يشار أن نوال الكويتية أنجبت “حنين” ابنتها الوحيدة من زوجها الملحن الكويتي مشعل العروج الذي ارتبطت به في عام 2009 وهي من مواليد 17 أيلول (سبتمبر) 2010. ويأتي هذا بعدما كشفت في إحدى المقابلات أنها كانت تخاف من الزواج وأنها تزوجت في وقت متأخر وتشعر رغم هذا بالسعادة.

آخر أعمالها الغنائية

يذكر أن آخر أعمال نوال الكويتية أغنية تتر مسلسل “صيد العقارب”، الذي عُرض ضمن موسم دراما رمضان 2024، وهي من كلمات أحمد حسن راؤول، وألحان تامر عاشور وتوزيع أحمد إبراهيم.

أشهر أغاني نوال الكويتية

وفي سياق آخر، تعتبر أغنية “مثل النسيم ”هي أشهر أغاني نوال الكويتية من كلمات فهد المساعد وألحان ياسر بوعلي، فقد عشقت كلماتها وأحبت لحنها، والتي حققت بها نجاحًا كبيرًا ازداد بعد تصويرها على طريقة الفيديو كليب.

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