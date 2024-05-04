تعرّفوا الى قائمة الممثلات والممثلين الأتراك الأكثر مشاهدة حول العالم 

خلال السنوات الماضية شهدت الدراما التركيّة نجاحاً ملحوظاً من حيث نسبة المشاهدة في جميع أنحاء العالم، حيث تمّ ترجمة المسلسلات التركية الى العديد من اللغات، كما إحتل نجوم الدراما الأتراك مكانة كبيرة في قلوب عشاق الأعمال الدرامية التركية.

بالإضافة الى ذلك، إحتلت الدراما التركية المركز الثاني ضمن قائمة أفضل الأعمال الدراميّة على صعيد المشاهدات في أنحاء العالم.

في السياق نفسه، شكّل النجوم الأتراك عاملاً أساسياً في نجاح المسلسلات التي يشاركون فيها، نظراً لأدائهم التمثيلي المحترف و”الكاريزما” التي يتمتّعون بها.

فمَن هم النجوم الذين احتلت مسلسلاتهم قائمة الأعمال التركية الأكثر مشاهدة على مستوى العالم؟ إليكم القائمة كاملة:

على صعيد الممثلات التركيات تحتل الممثلة بيرين سات صدارة القائمة، حيث حظي مسلسلها “فاطمة غول” على نسبة مشاهدة كبيرة على مستوى العالم.

تليها الممثلة هازال كايا عن دورها في المسلسل العائلي “حكايتنا”.

كما تضمّنت القائمة الممثلة ميريام أوزرلي عن دورها في مسلسل “حريم السلطان”.

إضافة الى الممثلة توبا بويوكستون عن دورها في مسلسل “العشق الأسود”.

وتنضمّ الممثلة هاندا ارتشيل الى زميلاتها عن دورها في مسلسل “الحب لا يفهم الكلام”.

كذلك تتصدّر الممثلة ديميت أوزديمير عن دورها في مسلسل “الطائر المبكر”.

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أما بالنسبة للنجوم الذين احتلت مسلسلاتهم قائمة الأعمال الدراميّة التركيّة الأكثر مشاهدة على مستوى العالم فهم على التوالي:

مسلسلات كيفانش تاتليتوغ، يليه مسلسلات كنان أميرزالي، ثم بوراك أوزجيفيت يليه جان يامان، باريش اردوتش وأخيراً الممثل أنجين أكيوريك.