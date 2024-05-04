هدى الإتربي بإطلالة جريئة في لبنان.. والجمهور: "جورجينا نمبر 2 " (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - شاركت الفنانة هدى الإتربي، متابعيها عبر السوشيال ميديا، إطلالة جريئة بأحدث ظهور لها خلال تواجدها في لبنان.

ونشرت هدى، صورتين من إطلالتها، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "لا خداع".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "جورجينا نمبر 2" ، "حلوة" ، "العتاولة فعلا" ، "خسيتي أوي" ، "مستحيل انتي" ، "قمر".

وخاضت هدى الإتربي دراما رمضان 2024 بمسلسل "العتاولة" .

ودارت أحداث المسلسل حول شقيقين هما أحمد السقا وطارق لطفي، يعيشان في حارة شعبية، يدخلان في صراع كبير مع باسم سمرة، ويسعى كل منهما للقضاء على الآخر.

مسلسل "العتاولة" بطولة أحمد السقا، باسم سمرة، طارق لطفي، زينة، فريدة سيف النصر، مي كساب، من تأليف هشام هلال ومن إخراج أحمد خالد موسى.

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