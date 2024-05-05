أثارت الطفلة سفانا ابنة الإعلامية ملاك الحسيني موجة من التعاطف على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ظهورها وهي تبكي في مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع.

ويُظهر الفيديو سفانا وهي تتحدث مع والدتها عن مشاركتها في لقاء تلفزيوني مع أحد الأجانب خلال تواجدها في لندن.

وبحسب الفيديو، فقد ارتكبت سفانا خطأً خلال اللقاء بذكرها أن الملوخية أكلة سعودية، على الرغم من أنها ليست كذلك.

وعبّرت سفانا عن شعورها بالحزن بسبب هذا الخطأ، ووجهت اعتذارها لكل من تابع اللقاء.

وقد تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الفيديو، معربين عن تفهمهم لمشاعر سفانا الصغيرة، ومُؤكدين على أنها طفلة ذكية ونشيطة تتعلم من أخطائها.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بكاء سفانا ابنة ملاك الحسيني بسبب ظهورها في لقاء مع أحد الأجانب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.