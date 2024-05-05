"مش عارفة موقفين الدنيا ليه".. شيرين عبدالوهاب تجدد الجدل حول علاقتها بـ"روتانا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

تصدرت النجمة شيرين عبدالوهاب، قوائم تريند موقع "إكس"، عقب إثارتها الجدل من جديد، حول العلاقة بينها وبين شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، بسبب تأخر طرح أغانيها.

النجمة شيرين عبدالوهاب، عقب حفلها الذي أقيم يوم الجمعة الماضي، في أرينا الكويت، ظهرت في مقطع فيديو، ردت على سؤال مراسل برنامج "et بالعربي"، عن تأخر طرح الأغاني.

شيرين، قالت: "فيه 3 أغاني جاهزين، وبعدهم بشوية فيه 3 أغاني للصيف، مش عارفة روتانا هتنزلهم إمتى، مش عارفة هما موقفين الدنيا ليه؟".

شيرين عبدالوهاب، كانت قد أعلنت في ديسمبر 2023، نهاية الخلافات بينها وبين شركة "روتانا"، في بيان لها، وجاء به "تعلن الفنانة شيرين عبدالوهاب أن محاميها الدكتور حسام لطفي طوى صفحة الخلافات بينها وبين شركة روتانا للصوتيات والمرئيات باتفاق ودي قوامه احترام الحقوق، إذ تعتز على صعيد شخصي - بصلة صداقة ابنة بأبيها تجمعها بالأستاذ سالم الهندي".

وأكدت أنها تعكف حاليا على انتقاء كلمات وألحان متميزة لتسعد جمهورها بها، كما أكدت أن انتهاء علاقتها العقدية بشركة روتانا بحكم قضائي، لن يمنعها من الاستمرار في التعاون معها في المستقبل باعتبارها شركة متفردة في مجالها".

وجاء بيان النجمة شيرين عبدالوهاب، بعد 7 شهور من حديث سالم الهندي "المدير التنفيذي في روتانا"، عن التصالح الذي تم مع الفنانة، بعد نزاع قضائي دام عامين، وصدر حكم التعويض لصالح الشركة.