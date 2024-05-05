بالفيديو: أول تعليق من نهى نبيل على حبس حليمة بولند.. وجدل جديد حول حقائبها الفاخرة

أعربت الفاشينستا نهى نبيل عن تعاطفها مع الإعلامية الكويتية حليمة بولند بعد الحكم الصادر ضدها بسجنها، وذلك خلال لقاء مع الإعلامي علي عجمي.

وأوضحت نهى نبيل أنها حزينة على ما آلت إليه الأمور مع حليمة بولند، ووصفتها بأنها من “أطيب الناس” التي يمكن التعامل معها.

وتابعت نهى نبيل دعاءها لحليمة بولند بالفرج السريع من هذه الأزمة الصعبة.

وفي سياق آخر، أثارت نهى نبيل موجة من الجدل بحديثها عن حقائبها الفاخرة، حيث كشفت عن أن قيمة بعضها قد تتجاوز مئات الآلاف من الدراهم.

وأوضحت نهى نبيل أنها لا تحصل على حقائبها بالأسعار التي تعرض للجمهور، واصفة هذا الأمر بالذكاء.

وتابعت: “طبعاً أغلى شنطة عندي ما أخذتها بسعرها الأصلي وهذا هو الذكاء أنا بأخذها بسعرها الطبيعي بس بمجرد ما تخرج من البوتيك بتصير Asset أو شيء ثمين أو أصل”.

وأثارت تصريحات نهى نبيل انتقادات من قبل بعض المتابعين الذين تساءلوا عن مصدر ثروتها، بينما أبدى آخرون استغرابهم من قيمة هذه الحقائب.

وفيما يتعلق بقضية غسيل أموال المشاهير في الكويت، أكدت نهى نبيل أنها لم تكن متورطة في هذه القضية.

وأوضحت أنها تعرضت لموقف مشابه لما حدث مع الفنانة هيفاء وهبي مع شركة هيرمس، والتي كانت قد حذرت متابعيها من التعامل مع أحد فروع الشركة بباريس بسبب عدم اللياقة في التعاملات.

وختمت نهى نبيل حديثها بالتأكيد على أنها “جامعة” تجمع الحقائب الفاخرة منذ عام 2015، وأنها تتعامل مع الماركات العالمية الفاخرة باحترافية.