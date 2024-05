رحيل الممثل البريطاني برنارد هيل قبطان سفينة “تيتانيك”

توفي الممثل الربطاني، برنارد هيل، الذي لعب أدوارًا في أفلام ملحمية مثل “تيتانيك” و”سيد الخواتم”، عن عمر يناهز ٧٩ عامًا.

تميزت مسيرة “هيل” التمثيلية بمجموعة من العروض القوية سواء على شاشة التلفزيون أو في السينما. اكتسب شهرة من خلال دوره ككابتن إدوارد سميث في فيلم “تيتانيك” الحائز على جائزة الأوسكار عام ١٩٩٧. ودور الملك ثيودن في ثلاثية “سيد الخواتم”. حقّق كلا الفيلمَين ١١ جائزة أوسكار لكل منهما وحققا أكثر من مليار دولار في شباك التذاكر.

قبل أدواره في هذه الأفلام الرائجة، كان هيل معروفًا بتصويره المقنع ليوسر هيوز في الدراما التلفزيونية لهيئة الإذاعة البريطانية “Boys from the Blackstuff”. فاز البرنامج التلفزيوني، الذي استكشف تأثير البطالة في ليفربول، بجائزة بافتا لأفضل مسلسل درامي في عام ١٩٨٣ وحصل لاحقًا على المركز السابع في قائمة معهد الفيلم البريطاني لأفضل البرامج التلفزيونية على الإطلاق.

بدأ “هيل” حياته المهنية بأدوار صغيرة في التلفزيون، مما أدى إلى نجاحه الكبير في فيلم The Black Stuff وتكملة له، Boys from the Blackstuff. كما ظهر في فيلم “غاندي” لريتشارد أتينبورو، وفي فيلم “هنري السادس” لشكسبير والذي عرضته هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) بدور دوق يورك.

وفي وقت وفاته، كان “هيل” من المقرر أن يعود إلى التلفزيون في الموسم الثاني من مسلسل The Responder وهو دراما من إنتاج هيئة الإذاعة البريطانية بطولة مارتن فريمان، والذي بدأ بثه مساء الأحد (٥ أيار) في المملكة المتحدة.