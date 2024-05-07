ياسمين عبد العزيز: "أول عربية اشتريتها وأنا عندي 15 سنة بـ 57 ألف جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

حلت الفنانة ياسمين عبدالعزيز ضيفة ببرنامج "صاحبة السعادة"، تقديم الإعلامية إسعاد يونس، والمذاع عبر فضائية "DMC".

وتحدثت ياسمين عبدالعزيز عن شرائها سيارة وشقة وهي تبلغ من 15 عامًا، مضيفة: "أنا وصلت لسن 15 سنة جبت لنفسي عربية وشقة".

وأضافت: "طول عمري أهلي مكنش عندهم عربية، أنا كنت أروح المدرسة ألاقي صحابي أهاليهم بيوصلهم بالعربية، حطيت في دماغي إني هشتغل لغاية ما أجيب عربية وروحت اشتريت عربية، وأنا صغيرة كان عندي 15 سنة قعدت أحوش في الفلوس وفتحت دفتر توفير في البنك، لغاية ما أشتريت أول عربية جبتها كانت بـ57 ألف جنيه".

يذكر أن ياسمين عبدالعزيز، أعلنت عن طلاقها من أحمد العوضي، عبر حسابها في موقع "إنستجرام"، يوم 16 يناير، وكتبت: "تم الطلاق الرسمي، بيني وبين أحمد، وبيننا كل الاحترام والتقدير".

اقرأ أيضا..

انهيار ياسمين عبدالعزيز من البكاء: "أنا مش بحب أحمد العوضي أنا بعشقه"

"معرفش أبقى لوحدي".. ياسمين عبدالعزيز تكشف موقفها من الزواج بعد طلاقها من أحمد العوضي