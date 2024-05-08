رد ناري من نسرين طافش على منتقدي ظهورها بالتيك توك.. تفاعل لزيادة الريتش

ياسر رشاد - القاهرة - حرصت الفنانة نسرين طافش على الرد بشان ظهورها في تيك توك، ومطالبتها للجمهور بالتفاعل معها من أجل زيادة الريتش، وذلك بعد الانتقادات العنيفة التي تعرضت لها في الفترة الأخيرة.

وكتبت نسرين طافش ستوري، عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام: من قذارات السوشال ميديا أني عملت بث كامل على تيك توك من كام يوم، حكيت فيه عن أهمية مراقبة الأطفال وإبعادهم عن السوشال ميديا، وحكيت عن الصحة والرشاقة والرياضة، وتطوير الذات وتفعيل الامتنان والحمد بحياتنا، وكيف منقدر نعمل نظام صحي بيخلينا نكبر ونبين أصغر من عمرنا، وتخلل البث مزاح كل الناس بيعملوه جد عادة على الهدايا مع المتابعين، وأنا كنت عم بمزح لأنه وحدة من الفانز قالتلي ممازحة بس بعتولك حوت وين الأسد؟، والتكبيس والمزح طبعا بيعمل جو، لأنه بيرفعو الريتش.

وأضافت نسرين طافش: لأنه لازم نمزح نحن مو بدرس مواعظ، بس كمية القذارة يللي همشت ولغت ساعتين من البث المفيد، المبهج الي منفعة ووعي وخير ومسكو بمزحة عملوها محور البث، بتدل على شحادتهم للترند وجوع ورخص لركوب أي ترند على اكتاف ناس محترمة، وراقية بتسوى راسهم بالوقت الي في ناس بتطلع بتعمل بثوث تافهة لا مضمون ولا هدف وتحديات سخيفة ما بيجيبو سيرتهم، كم إنتم جوعانين ورخيصين وشحادين ترندات، يا رب طاقتكم المعفنة ترند عليكم واحد واحد، أنتو كل مطبل معاكم بس عم ياخد ذنوب، وطاقات سلبية رح تخلي حياتكم مثل بشاعة نفوسكم، شحادة الترندات جوع الترندات.

واختتمت قائلة: "هاد مقطع من اللايف نفسه، يمكن هالكلام استفزهم لأنه ينطبق عليهم، أي طاقة سلبية ولو بكومنت سلبي أو فكرة ايذاء وكراهية بتنرد على صاحبها على شكل مواقف أو مشاعر سلبية ومرات مرض، لأنه هاد قانون كوني ما يصدر منك سيعود لك من نفس النوع.

من ناحية أخري، تنتظر نسرين طافش عرض فيلم "بنقدر ظروفك"، بطولة النجم أحمد الفيشاوي في السينمات يوم ٢٢ مايو الجاري.

وسيطرت الكوميديا على مشاهد البرومو بشكل كبير ونال اعجاب الجمهور بعد عرضه.

وطرحت الشركة المنتجة البوستر النهائي للعمل المقرر عرضه بالسينمات قريبا.

وظهر على البوستر أبطال الفيلم أحمد الفيشاوي ومي سليم ونسرين طافش ومحمود حافظ ومحمد محمود وعارفة عبدالرسول وإبرام سمير.

تدور أحداث الفيلم حول تساؤل مضمونه: هل يصمد الحب في قلبي حسن وملك اللذان يعيشان في حارة فقيرة يتغذى أهلها على رجول وهياكل الفراخ، ويشترون المواد التموينية بالتمن والربع كيلو، وحين يقررون الخروج في مشوار يدفعون 2 جنيه مقابل رشة البرفان؟ وتشتري بناتها كريمات التجميل بمعلقة الايسكريم؟! فهل يصمد الحب في هذه الأجواء أم تطيح به مصاعب الحياة وتقلباتها ومؤامرات البشر؟.

فيلم "بنقدر ظروفك" بطولة النجوم أحمد الفيشاوي ونسرين طافش ومي سليم ومحمد محمود وعارفة عبدالرسول ومحمود حافظ وطاهر أبو ليلة ويوسف وائل نور ويوسف الأسدي وإبرام سمير، ومشرف عام على الإنتاج محمد علاء، ومن تأليف سمير النيل، وإخراج أيمن مكرم، وإنتاج كولومبيا للإنتاج الفني.

وكان شارك النجم أحمد الفيشاوي مؤخرًا فى فيلم "السيستم" بطولة طارق لطفي، وقرر صناعه اهداء العمل للزعيم عادل إمام وأسرة فيلم "البحث عن فضيحة"، حيث وهبوا هذا الإهداء قبل بداية عرض الفيلم.

وتشارك الفنانة نسرين طافش في فيلم "السيستم" مع الفنان أحمد الفيشاوي، وطارق لطفي، وبسنت شوقى، محمد على رزق وعدد من ضيوف الشرف أبرزهم ميس حمدان، نهى عابدين، رانيا منصور، أحمد فهيم ومحمود البزاوى، والمذيعة الأردنية راندا جبر.

شخصية نسرين طافش فى السيستم

وتدور أحداث الفيلم في إطار رومانسى لايت، حيث تجسد نسرين طافش سيدة جميلة ومغرورة وقعت في أكثر من تجربة فاشلة مع الرجال، ما يصيبها بعقدة من الرجال ويجعلها تعانى في سياق الأحداث، وتتعرض للمشاكل الكثيرة التي تؤثر على حياتها الاجتماعية وعلاقتها بالمجتع الذى حولها.

أبطال السيستم

فيلم "السيستم" تأليف أحمد مصطفى وإخراج أحمد البنداوى وتصوير هيثم مصطفى، وبطولة أحمد الفيشاوى، طارق لطفى، نسرين طافش، بسنت شوقى، محمد على رزق وعدد من ضيوف الشرف أبرزهم ميس حمدان، نهى عابدين، رانيا منصور، أحمد فهيم ومحمود البزاوى، والمذيعة الأردنية راندا جبر وتدور أحداث الفيلم في إطار رومانسى لايت.