المشاهير يساندون قيس وسيف الشيخ نجيب في عزاء والدتهما بدبي

حرص عدد من المشاهير على تقديم واجب العزاء للممثل قيس الشيخ نجيب وشقيقه المخرج سيف الشيخ نجيب بوفاة والدتهما خديجة العبد، وذلك مساء الثلاثاء، في دبي.

في هذه المناسبة الحزينة، استقبل قيس وشقيقه سيف الشيخ نجيب عدداً كبيراً من النجوم المقيمين والمتواجدين حالياً في دبي أبرزهم: يارا صبري وزوجها ماهر صليبي، عبد المنعم عمايري، سوزان نجم الدين ، مها المصري، يزن السيد، ديما الجندي، يامن الحجلي، باسل خياط، محمد خير الجراح، ميريانا معلولي، ديما بياعة وأسرة الممثل سامر المصري.

نذكر أن العديد من النجوم السوريين ساندوا قيس وسيف الشيخ نجيب خلال مراسم تشييع والدتهما في دمشق.

تابعوا قناة bisara7a.com على الواتساب لتصلكم اخبار النجوم والمشاهير العرب والعالميين. اضغط هنا

كما حرص عدد من الفنانين والممثلين وشخصيات معروفة من الوطن العربي، على تقديم العزاء عبر رسائل تمّ نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي.

نشير ان خديجة العبد كانت قد غادرت عالمنا، في ٢٨ نيسان/ابريل الفائت.