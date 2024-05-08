"عودتنا على النجاحات".. صابر الرباعي مهنئا إليسا على ألبومها الجديد "أنا سكتين"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

وجه المطرب التونسي صابر الرباعي، التهنئة للمطربة اللبنانية إليسا، بعد إطلاق ألبوم "أنا سكتين"، عبر منصات الموسيقى المختلفة.

وقال "الرباعي"، في لقائه ببرنامج "عرب وود"، عبر موقع "إنستجرام": "إليسا عودتنا دائمًا على النجاحات، إن شاء الله الألبوم الجديد يلقى النجاح".

وأضاف: "إليسا نجاحاتها دايما موجودة ودايما محافظة عليها، وده اللي مخليها تبقى مميزة ومختلفة عن الموجود في الساحة"، متابعًا: "سأكون سعيد بأي تعاون فني بينا".

طرحت النجمة اللبنانية إليسا، اليوم الثلاثاء، أغاني ألبومها " أنا سكتين"، عبر تطبيق انغامي، بعد عام من دخولها في نزاع قضائي، مع شركات "روتانا"، و "وتري".

النجمة إليسا، طرحت أغاني الألبوم، بعد تعديل اسمه من "بتمايل ع البيت"، إلى "أنا سكتين"، ويضم 12 أغنية، منها "العقد"، و"النظرة الأولى"، و"نظرات"، و"من أول السطر".

اقرأ أيضا..

غداً.. باسم سمرة ضيف برنامج "أسرار النجوم" على "نجوم fm"

حذفت صوره وأثارت الجدل حول انفصالها.. ماذا قالت أصالة عن فائق حسن؟