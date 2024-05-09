فيديو.. هجوم ناري من مروج الرحيلي على انتقادات تجميلها

في رد قوي على الانتقادات التي وجهت لتجميلها، أعربت خبيرة التجميل ونجمة وسائل التواصل الاجتماعي، مروج الرحيلي، عن استيائها وقالت: “اوسخ نوع انتبهوا منهم اللي زي كذا قاعدة كذا بيسك من يوم جت على الدنيا وبتروح من الدنيا وهيا بيسك”.
وأضافت الرحيلي: “تلقوها تقول اللي يحبني يحبني لنفسي ولطيبتي ووجهها زي القفا بالنهاية!”، موجهة رسالة لمتابعيها بأن جمالها يعتمد على طيبتها وشخصيتها، وأن الانتقادات لا تؤثر عليها.
كانت مروج الرحيلي قد نشرت صورة لها عبر حسابها الشخصي في وقت سابق، تستعرض فيها نتائج إجراءات التجميل التي قامت بها، وعلقت عليها قائلة: “منهارة على جمالي ما شاء الله”.
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