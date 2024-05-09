وقّع النجم التركي، بوراك أوزجيفيت، على عقد ليستمر في بطولة الموسم السادس من مسلسل “المؤسس عثمان”.
ومن المقرر ان ينتهي الموسم الخامس في ١٢ حزيران/يونيو القادم.
وكان مسلسل “المؤسس عثمان” قد حقق نجاحًا كبيرًا بعد عرض أكثر من ١٤٠ حلقة منه في تركيا، هذا بالاضافة الى نسبة المشاهدة المرتفعة اسبوعيًا ما يضعه ضمن قائمة أفضل خمس مسلسلات تركية حتى اليوم.
نجاح “المؤسس عثمان”، الذي يلعب دور البطولة فيه النجم التركي بوراك أوزجيفيت، لم يقتصر على الشاشة فقط، بل تعداها الى الوسائل الافتراضية حيث ان قناة المسلسل على يوتيوب تُعد القناة الأكبر بعدد مشتركيها من بين قنوات كل المسلسلات التركية.
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أيضًا الحلقة الأولى من المسلسل هي الأكثر مشاهدة على يوتيوب من بين جميع المسلسلات التركية.
أما مجموع عدد المشتركين في قنوات المسلسل التركية يقترب من ١٧ مليونًا بأكثر من ١١ مليار مشاهَدة.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد اكثر من ١١ مليار مشاهدة لمسلسل “المؤسّس عثمان”، هذا مصير بوراك اوزجيفيت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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