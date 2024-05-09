بالصور- هيلاري داف تلد طفلتها الرابعة في الماء

وضعت الممثلة الأميركية، هيلاري داف، مولودها الثالث من زوجها المغنّي ماثيو كوما

وأطلق الثنائي اسم “تاونز ميدو بير” على الطفلة المولودة حديثًا.

إختارت “داف” ان تستقبل طفلتها من خلال “الولادة المائية” في الثالث من شهر أيار/مايو الجاري. وعلّقت على الصور التي وثقت تلك اللحظات السعيدة بما معناه: “لقد كنت أحلم بضمِّك بين ذراعيّ منذ أشهر. وكانت الأيام الخمس الماضية للتعرّف عليكِ والتحديق بكِ وشم رائحتكِ بمثابة لحظات سحريّة خالصة. كلنا نحبك وكأنك كنت هنا منذ زمن”.

وأضافت “داف”: “لقد عرفت الآن لماذا جعلتني أنتظر، لقد كنت تتفنين في صناعة هذه الخدود الجميلة”.

نذكر ان داف تزوّجت من لاعب الهوكي كومري ٢٠١٠، بعدها أنجبت ابنها الأول لوكا كروز كومري ثم انفصل الثنائي عام ٢٠١٦.

لاحقًا ارتبطت هيلاري داف بماثيو كوما، وانجبت منه بانكس (٥ سنوات) وماي (سنتين) والآن “اونز ميدو بير”.

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وكانت “داف”، نجمة مسلسل How I Met Your Father ، قد اعلنت في كانون الأول/ديسمبر الماضي، عن حملها بالتزامن مع الإحتفال بعيد زواجها الرابع حيث نشرت صورة بطاقة ميلادية كتبت عليها: “إربطوا الأحزمة نضيف طفل آخر الى هذه المجموعة المجنونة”.