نجاة مغني المهرجانات عنبة من حادث سير.. والفنان ينشر فيديو

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشف مغني المهرجانات المصري، عنبة، عن نجاته من حادث سير، وذلك عبر حسابه على “إنستغرام” حيث يتابعه حوالي 3 ملايين متابع، اليوم السبت.

ونشر المطرب الشاب فيديو لسيارته على “ستوري إنستغرام”، من نوع “مرسيدس” وفيها بعض الخدوش، مبيناً أنه اختل توازن مركبته، خلال سيره على الطريق.

كما كتب “الحمد لله على كل شيء.. الحمد لله سترت”.

يشار إلى أن عنبة شارك مؤخرا في أغنية أولاد مسك والتي جمعت بينه وبين مسلم وتصدرت الأغنية الترند عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وحققت أكثر من 250 ألف مشاهدة.

كما شارك في مسلسل “عتبات البهجة” للمخرج مجدي أبو عميرة، وبطولة النجم يحيى الفخراني في موسم الدراما الرمضانية 2024.

فيما كانت أولى تجاربه التمثيلية مع الفنانة يسرا في مسلسل “1000 حمد الله ع السلامة” في موسم الدراما الرمضانية 2023.