إلهام شاهين تحتفل بيوم ميلاد عادل إمام وهذا ما قالته

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في إطار التحضير للاحتفال بيوم ميلاد الفنان الكبير عادل إمام الذي يوافق يوم الجمعة المقبل، 17 أيار (مايو)، عبّرت الفنانة إلهام شاهين عن امتنانها الكبير لـ”الزعيم”، موجهةً له التهنئة بمناسبة عيد ميلاده.

وقالت شاهين في تصريحات إعلامية، إن للفنان عادل إمام مواقف مشرّفة مع زملائه في الوسط الفني، وأنه يمتلك القدرة على الإحساس والشعور بالآخرين، مضيفة: “إذا كان هناك شخص في العائلة مريض يكون عادل إمام أول مَن يسأل عنه ويطمئن عليه، ويعطي النصائح للجميع”.

وأردفت بالقول: “عادل إمام إنساني جداً، وأي فنان يقدّم دوراً مميزاً يتحدث معه ويثني على أدائه ويدعمه بقوة. هو يحب زملاءه من كل قلبه. علماً أن له فضلاً كبيراً عليَّ، وهو أول مَن قدّمني كنجمة للسينما قبل فيلم “الهلفوت”، ودعمني في مسيرتي الفنية، ولم يبخل عليّ بالنصائح التي جعلتني محبوبة لدى الجمهور”.

واختتمت إلهام شاهين تصريحاتها قائلةً: “عملي معه أضاف لي الكثير، وهو يتعامل مع الجميع بمحبّة واحترام، ويريد أن يكون الممثل الذي يقف أمامه في أحسن حالاته”.