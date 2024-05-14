بعد أزمته الصعبة.. الكشف عن مصير مسلسل هاني سلامة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يبدو أن الأزمة الإنتاجية التي أصابت مسلسل “أمير العوامري” للفنان هاني سلامة والذي كان من المقرر أن يشارك في الموسم الرمضاني الماضي قد انتهت أخيراً، إذ قرر المخرج محمد النقلي استئناف التحضيرات الخاصة بالمسلسل استعداداً للعودة للتصوير من جديد.

وكان المسلسل قد تعرض للعديد من الأزمات الإنتاجية، التي أدت إلى توقف التحضيرات والتعاقد مع باقي فريق العمل، كان أهمها حصول عدد من أبطال العمل على شيكات بالدفعات الأولى من مستحقاتهم المادية، من المنتج، ولكن تم رفضها من البنك، ما دفعهم لإيقاف التصوير حتى يحصلوا على مستحقاتهم كاملة.

وجاء إعلان خروج المسلسل من السباق الدرامي الرمضاني الماضي، بمثابة مفاجأة لجمهور هاني سلامة خاصة بعد نشره برومو المسلسل على حسابه الخاص بـ”إنستغرام” وروج لخوضه الموسم.

مسلسل “أمير العوامري” بطولة هاني سلامة، مي سليم، ميرهان حسين، سوسن بدر، محسن محيي الدين، سلوى خطاب، هاجر الشرنوبي وآخرين.

وتدور الأحداث في إطار اجتماعي تشويقي، ويظهر هاني سلامة بشخصية رجل أعمال، ولكنه يمر بالعديد من الأزمات.