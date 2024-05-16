أمير المصري يروّج لفيلمه العالمي مع نجم “جيمس بوند”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشر الفنان أمير المصري عبر حسابه الخاص في “إنستغرام”، صورة له من كواليس تصوير الفيلم العالمي Giant، الذي يجسد فيه دور الملاكم العالمي، البريطاني من أصل يمني نسيم حميد، الملقّب بـ”البرنس”.

وظهر أمير في الصورة على حلبة المصارعة، في كواليس التصوير مع نجم هوليوود بيرس بروسنان، الذي قدّم أفلاماً عدة من سلسلة “جيمس بوند” في فترة التسعينيات وبداية الألفينيات.

وعلّق على الصورة قائلاً: “الأمير والبادي هنا… متحمّس جداً للكشف عن النظرة الأولى لفيلمنا GIANT”. وأضاف: “نعمل حالياً جاهدين لنقدّم لكم عملاً مميزاً جداً في العام المقبل إن شاء الله”.

ويسرد الفيلم قصة صعود الملاكم الأمير نسيم حميد من شوارع الطبقة العاملة في شيفيلد ليصبح بطل ملاكمة، كل ذلك في مواجهة الإسلاموفوبيا والعنصرية في الثمانينيات والتسعينيات في بريطانيا.

ويضم فيلم Giant الى أمير المصري عدداً كبيراً من النجوم، أبرزهم بيرس بروسنان، ويشارك في الإنتاج سيلفستر ستالوني، ويتم تصويره في مدينة ليدز البريطانية.