أحمد السقا يكشف مفاجأة عن فيلم"جيمس بوند": "كنت همثل فيه واترفضت”

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

حل الفنان أحمد السقا ضيفًا على برنامج "أسرار النجوم" تقديم إنجي علي ويعرض على إذاعة "نجوم إف إم".

وتحدث "السقا" عن نجاح مسلسل "العتاولة" الذي عرض بموسم دراما رمضان الماضي، إلى جانب النجاح الكبير لفيلم "السرب"، وعن فترة مرضه، وعن شائعات انفصاله من زوجته الإعلامية مها الصغير، إلى جانب العديد من الكواليس الخاصة بحياته الشخصية التي كشف عنها لأول مرة.

وكشف "السقا" عن مفاجأة وهي قرب مشاركته بالجزء الأخير من سلسلة أفلام "جيمس بوند" بعنوان "No Time To Die" عام 2021 بطولة النجم دانيال كريج، ومشاركة اسمه بإحدى المسابقات الخاصة بالفيلم لاختيار أحد الممثلين من حول العالم للانضمام لفريق العمل.

وعلق "السقا": "اخر فيلم بتاع جيمس بوند والوثائق موجودة والانترنت موجود قالوا هنرشح 14 ممثل من كل أنحاء العالم واللي هيكسب هو اللي هيعمله، بفضل الله أنا أخدت 14 مليون صوت وطلعت نمرة واحد وكتبوا عني في هافينجتون بوست الإنجليزية مين الراجل الشرق الأوسطي ده؟ ومرضيوش عشان أنا عربي مسلم واللي عمل الفيلم الراجل روسي برضه".

يذكر أن الفنان أحمد السقا يشارك كضيف شرف بفيلم "عصابة المكس" بطولة الفنان أحمد فهمي والمقرر عرضه بموسم أفلام عيد الأضحى المقبل.

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