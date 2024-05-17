أحمد السقا يكشف عن مفاجأة لأول مرة: "عندي أخت بالتبني اسمها ندى"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

حل الفنان أحمد السقا ضيفًا على برنامج "أسرار النجوم" تقديم إنجي علي ويعرض على إذاعة "نجوم إف إم".

وتحدث "السقا" عن نجاح مسلسل "العتاولة" الذي عرض بموسم دراما رمضان الماضي، إلى جانب النجاح الكبير لفيلم "السرب"، وعن فترة مرضه، وعن شائعات انفصاله من زوجته الإعلامية مها الصغير، إلى جانب العديد من الكواليس الخاصة بحياته الشخصية التي كشف عنها لأول مرة.

وعن والدته نادية السروجي قال "السقا": "أمي قوية وشقيت عليا كتير جدًا وساعدت أبويا كتير جدًا وأمي تربية راهبات مدارس داخلية وأنا ببوس إيديها انها عرفت تربي راجل، وكنت شيطان وأنا صغير وجننتها كنت بتستخبى فوق الشجر ويقعدوا يدوروا عليا بالساعات وكانت أستاذة رمي الشباشب مهما أحاول أتفادى هي كانت عارفة في انهي حته وأروح واخد الخبطة ونازل".

واستكمل: "ولغاية انهاردة لما بروح لها بقوم فارد رجلي على الكنبة ونايم على رجلها، وحتى لو ماروحتلهاش بروح لها في التليفون لأن أمي بجد شقيت علينا وبجد أخلصت لأبويا جدًا وربت أختي كويس، وبجد مربية أحفادها كويس وبجد بتحب مراتي وولادي واللي الناس متعرفوش أن عندي اخت أكبر مني بالتبني اسمها ندى واخواتي بالترتيب كده ندى أحمد فاطمة".

يذكر أن أحمد السقا يشارك كضيف شرف بفيلم "عصابة المكس" بطولة الفنان أحمد فهمي والمقرر عرضه بموسم أفلام عيد الأضحى المقبل.

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