أروى جودة تفاجئ محبيها بخبر خطوبتها.. من هو سعيد الحظ؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: فاجأت الفنانة أروى جودة جمهورها بخطوبتها منذ فترة الى رجل أعمال إيطالي- فرنسي، مسلم الديانة.

وقالت أروى في تصريحات إعلامية: “من المفترض أن نحدد الموعد النهائي لحفل الزفاف خلال الأشهر المقبلة”.

وكانت أروى جودة قد كشفت في لقاء سابق ضمن برنامج “عرب وود” المذاع عبر شاشة “روتانا سينما”، ارتباطها بالفعل خلال الفترة الماضية، واستعدادها لإعلان خبر الخطوبة في وقت قريب، قائلةً: “هو قابل أهلي، وأنا قابلت أهله، وستتم الخطوبة قريباً إن شاء الله”، ولم تعلن وقتها أي تفاصيل عن الخطيب المنتظَر.

يُذكر أن أروى جودة شاركت في مسلسل “نعمة الأفوكاتو”، خلال موسم رمضان الماضي، وهو بطولة: مي عمر، أحمد زاهر، كمال أبو رية، عماد زيادة، ياسر علي ماهر، ولاء الشريف، أحمد ماجد، محمد الدسوقي، طارق النهري، سامي مغاوري، لبنى ونس، سلوى عثمان…، ومن تأليف محمد سامي ومهاب طارق، وإخراج محمد سامي. وتدور أحداث المسلسل حول “نعمة” المحامية الطيبة التي تحاول مساعدة الجميع، وبالأخص زوجها “صلاح” الذي يعاني من ضيق الحال، لأنها تحبّه كثيراً، لكنه يستغلها باستمرار، وعندما تكتشف خيانته لها، تتحول إلى وحش كاسر يدمّر كل شيء أمامه، من أجل الحصول على حقها.