بعد تبرئته.. مشاهير هوليوود يطالبون بعودة كيفن سبيسي إلى هوليوود

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: بعد مرور قرابة العام على تبرئة الممثل كيفن سبيسي من تهم سوء السلوك الجنسي التي واجهها، خرج عدد من النجوم مدافعين عنه ومطالبين بعودته إلى عالم التمثيل واستكمال عمله.

وفي التفاصيل، أشاد زملاء الممثل، بما في ذلك شارون ستون ووليام نيسون، بسبيسي، بعد بث الفيلم الوثائقي المكوّن من جزءين بعنوان “Spacey Unmasked” في المملكة المتحدة الأسبوع الماضي، مؤكّدين أنّ عالم هوليوود يحتاج إليه ويفتقده بشكل كبير.

وقالت شارون ستون لصحيفة “The Telegraph”: “أتحرّق شوقاً لرؤية كيفن يعود إلى العمل. إنّه عبقري. إنّه راقٍ للغاية وممتع وكريم ويعرف عن مهنتنا أكثر مما يعرف معظمنا”، مضيفة أنّه من الواضح أنّ الممثلين الطموحين أرادوا ويريدون حتى الآن أن يكونوا حوله.

ومن جهته، قال نيسون إنّه شعر بحزن شديد عندما علم بهذه الاتهامات الموجّهة ضدّ سبيسي، مشيراً إلى أنّ الأخير رجل طيب وحساس وواضح ولا يحكم على أحد ويتمتع بحس فكاهة رائع. مضيفاً: “هو أيضًا أحد أفضل الفنانين لدينا في المسرح وأمام الكاميرا. على المستوى الشخصي، صناعتنا تحتاج إليه وتفتقده كثيرًا”.

كما علّق الممثل الحائز على جائزة الأوسكار، إف موراي أبراهام مؤكّداً: “أنا أشهد له بشكل لا لبس فيه. من هم هؤلاء الطيور الجارحة التي تهاجم رجلاً تحمّل بالعلن مسؤولية سلوك معين، على عكس كثيرين آخرين؟ إنّه رجل طيب، وأنا أقف معه، ومن كان بلا خطيئة فليرجمه بحجر”.

تجدر الإشارة إلى أنّ سبيسي لم يعمل في هوليوود منذ أن اتهمه العديد من الرجال بسوء السلوك الجنسي بدءًا من عام 2017، وتمّ إدراجه على القائمة السوداء بعد ظهور هذه المزاعم.

ورغم الادعاءات، برأت محكمة بريطانية الممثل في تموز (يوليو) الماضي من اتهامات الاعتداء الجنسي على أربعة رجال.