تعيش أسوأ أيّام حياتها.. صوفي تيرنر في أوّل مقابلة منذ انفصالها عن جو جوناس

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: للمرّة الأولى منذ طلاقها، تحدّثت النجمة صوفي تيرنر عن معركتها مع الاكتئاب والقلق والمعاناة التي مرّت فيها أثناء طلاقها من جو جوناس، متطرّقة إلى الأخبار والإشاعات التي أحاطت بانفصالها عنه.

وفي مقابلة مع مجلة “فوغ” البريطانية، كشفت تيرنر (28 عاماً) أنّها عانت من القلق والاكتئاب بعد انفصالها عن زوجها في أيلول (سبتمبر) 2023 بعد 4 سنوات من الزواج، شارحة أنّها لم تكن تعرف ما إذا كانت ستتجاوز تلك المرحلة.

واعترفت النجمة أنّها شعرت بالذنب كأم في تلك الفترة التي وصفتها بأنّها “أسوأ بضعة أيّام في حياتها”، بخاصة لناحية تعاملها مع تداعيات الخبر العلنية، شارحةً: “كنت أتصل بمحاميّ وأقول له: “لا أستطيع أن أفعل هذا، لا أستطيع”. لم أكن أبدًا قويّة بما يكفي للدفاع عن نفسي”.

وتابعت: “لكن بعد ذلك، بعدما أمضيت أسبوعين في حالة من الفوضى، ذكّرني المحامي الخاص بي لأجل من كنت أحارب: أطفالي. في اللحظة التي يقول لي فيها أحدهم: “افعلي ذلك من أجل أطفالِكِ”، هذا هو كل الحافز الذي كنت أحتاجه”.

وردّت النجمة على الأخبار التي اتهمتها بأنّها لم تكن أماً صالحة لابنتيها وسط طلاقها مع جو، حيث زعمت بعض التقارير أنّها تركت ابنتيها ويلا (3 أعوام)، ودلفين (عام واحد) مع والدهما لكي تخرج وتحتفل وتسهر.

وأكّدت صوفي أنّها أم صالحة ولم تكن أبداً من النوع الذي يسهر ويرتاد الحفلات. شارحة أنّها في تلك الفترة اضطرت إلى البقاء في موقع تصوير فيلم “Joan” في أوروبا ولم تستطع المغادرة.

وشرحت: “إنّه أمر مؤلم لأنني أعذّب نفسي بالكامل في كل خطوة أقوم بها كأم. واستمريت أقول لنفسي: “لا شيء من هذا صحيح”.

وأشارت نجمة “Game of Thrones” أنّ ابنتيها وقعتا ضحية التداعيات المريرة الناتجة من انفصالها هي وزوجها.

واعترفت خلال مقابلتها، أنّها عانت في السابق من الاكتئاب والقلق والشره المَرَضي، موضحة أنّها لا تعرف كيف تتعامل مع مشاعرها وتكبتها لتتفاقم على مرّ السنوات وتُترجم في النهاية بشكل من أشكال الاكتئاب أو القلق.