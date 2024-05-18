"SMS" تتعاقد مع نورهان درويش على أغنية "غلطان" وطرحها قريبا

محمد اسماعيل - القاهرة - تعاقدت شركة sms للإنتاج الفني للمنتج معتز عرموش مع المطربة نورهان درويش لتقديم أغنية جديدة بعنوان "غلطان" لطرحها على "يوتيوب" خلال الأيام المقبلة.

أغنية "غلطان" من كلمات عفت الشناوي، وألحان مصطفى إبراهيم، وتوزيع مصطفى عرفة، ومهندس صوت محمود عزت، وجيتار أحمد حسين، وكيبورد شاهي ومصمم جرافيك محمد حجازي، وسوشيال ميديا سامو ورحمة.

وتعد هذه الأغنية التعاون الثاني للمطربة مع "sms" بعد تعاونها معها لأول مرة بأغنية "هنا غزة" التي طرحت مؤخرا على يوتيوب.

يذكر أن، أغنية "هنا غزة" كانت من كلمات شريف درويش، وألحان إسلام ممدوح، وتوزيع أحمد نبيل.