هاني فرحات: السعودية مستمرة في إبهار العالم وبطولة الملاكمة خير دليل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أشاد المايسترو هاني فرحات بالنجاح الكبير والتطور الذي تشهده السعودية، وذلك بعد حضوره، بطولة العالم للملاكمة، والمباراة التي أقيمت أمس السبت في الرياض ووصفها بالأكثر من رائعة، بين الملاكم تايسون فيوري والملاكم الأوكراني أوزيك، وانتهت بفوز الأخير وتتويجه بطلا للعالم في الوزن الثقيل.

وحضر هاني فرحات بصحبة خطيبته دنيا جمعة، وشهد اليوم حضور عدد كبير من المشاهير، بينهم: نيمار، كريستيانو رونالدو، ياسمين صبري، هنا الزاهد، ميرنا جميل، أحمد سعد، عمرو سعد، صلاح الجهيني، الإعلامي محمد عبدالمتعال.

وقال فرحات في بيان صحفي: ما زاد من شعوري بالسعادة والإبهار إلى جانب التنظيم العالمي المبهر وحلبة الملاكمة الأسطورية، هو كم النجوم الذين حضروا لمتابعة النزال وكان في استقبالهم المستشار تركي آل الشيخ".

وأضاف فرحات "الأجواء كانت حماسية بشكل غير تقليدي والمباراة كانت قوية وأبهرت الجميع".

أقيم نزال حلبة النار أمس السبت 18 مايو في الرياض بالمملكة العربية السعودية، بتنظيم من الهيئة العامة للترفيه برئاسة المستشار تركي آل الشيخ.