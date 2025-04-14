شكرا لقرائتكم خبر عن مروة ناجى تغنى لأم كلثوم فى جولة مغربية احتفالا بمرور 50 عاما على رحيلها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في جولة غنائية مميزة، تُحيي الفنانة مروة ناجي سلسلة من الحفلات في المغرب تحت عنوان "في حب كوكب الشرق – أم كلثوم"، احتفالًا بمرور 50 عامًا على رحيل أسطورة الطرب العربي التي لا تزال تسكن القلوب بصوتها الخالد.

الجولة تتضمن باقة من أغاني أم كلثوم التي يعشقها الجمهور، وتعد بتجربة طربية أصيلة وحنين خاص لزمن الفن الجميل، مروة ناجي عبّرت عن حماسها قائلة: "هنغني سوا كل الأغاني اللي بتحبوها!".

مواعيد الجولة: 6 مايو – الرباط مسرح محمد الخامس، 7 مايو – طنجة قصر الفنون والثقافة، 9 مايو – الدار البيضاء ستوديو الفنون المسرحية، 16 مايو – مراكش مسرح ميدان.

من ناحية أخرى طرحت الفنانة مروة ناجى أولى أغانى ألبوماتها الغنائية الجديدة، عبر مواقع التواصل الاجتماعى والمنصات الإلكترونية، حمل اسم أول أغنية من ألبوم مروة ناجى الجديد "أنا مش قد غيابك" والتى تعاونت فيها مع الشاعر خالد تاج الدين وألحان مدين وتوزيع خالد نبيل وميكس وماستر هاني محروس، وتم تصويرها على طريقة الفيديو كليب تحت قيادة المخرج أحمد أسامة.