شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو جديد لـ أرابيلا ستانتون من تجارب أداء لشخصيتها فى Harry Potter والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر فيديو جديد للممثلة الطفلة أرابيلا ستانتون التى ستلعب دور هيرميون جرانجر فى مسلسل HBO الجديد Harry Potter من تجارب الأداء، والتي لعبته إيما واتسون في نسخة الفيلم.

وذلك بعدما عثر مسلسل Harry Potter رسميًا على أبطاله الثلاثة، هاري، رون، وهيرميون، حيث سيؤدي دومينيك ماكلولين دور هاري بوتر، بينما تؤدي أرابيلا ستانتون دور هيرميون جرانجر، ويؤدي أليستير ستاوت دور رون ويزلي.

وقد تقدّم أكثر من 30 ألف ممثل لاختبارات الأداء للأدوار الرئيسية منذ أن أطلقت شبكة HBO دعوة مفتوحة لاختيار الممثلين خريف العام الماضي، ومن المتوقع أن يبدأ التصوير هذا الصيف.

وكشف موقع nme عن تأجيل طرح سلسلة Harry Potter الجديدة من HBO إلى عام 2027، وكان من المقرر أن تصل حلقات المسلسل الجديد فى وقت أسرع.

لكن أعلن رئيس البث العالمي لشركة Warner Bros. Discovery، جى بى بريت، قائلا: "نحن متحمسون لطرح سلسلة Harry Potter على أعلى مستوى، وأود أن أزعم أنها قد تكون الحدث الأكبر بحلول الوقت الذي نصل فيه إلى طرحها".

ومن المتوقع أن يستمر مسلسل Harry Potter الجديد إلى سبعة مواسم، مع تكييف كل موسم لكتاب من سلسلة الكاتبة جى كى رولينج.

وذلك بعدما تم الإعلان عن أن مسلسل Harry Potter يقوم بكتابته فرانسيسكا جاردينر مؤلفة مسلسل Succession، وسيشارك المخرج مارك ميلود كمخرج في عدة حلقات.