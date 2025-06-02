بعد الإنتهاء من تحت الطلب.. سامح حسين يوجه رسالة للراحل سليمان عيد

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 2 يونيو 2025 01:31 مساءً - انتهى الفنان سامح حسين من تصوير فيلمه الجديد "تحت الطلب" بشكلٍ كامل، وذلك تمهيداً لطرحه في دور السينما، خلال وقتٍ لاحق من العام الجاري، لا سيما وأنه كان ينافس خلال الأسابيع الماضية بفيلم "استنساخ"، إلا أنه رُفع من دور العرض بعد فترة قصيرة لضعف إقبال الجمهور عليه.

وقد حرص سامح حسين بعد انتهاء الفيلم على توجيه رسالة مؤثرة للفنان الراحل سليمان عيد، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام".

رسالة سامح حسين للراحل سليمان عيد!

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انتهاء تصوير فيلم سامح حسين بصورة من داخل المستشفى

شارك سامح حسين صورة من العمل جمعته بالفنان الراحلمن الفيلم، عبر حسابه على "إنستغرام"؛ موجهًا له رسالة قائلًا: "الحمد لله.. فركش تصوير.. الله يرحمك ياحبيبى وحشتنا".وكان المخرج هاني حمدي، قد كشف عبر حسابه على "فيسبوك"، عن صورة من كواليس التصوير، وعلق عليها قائلاً: "فركش"، حيث جاء اللوكيشن الأخير من داخل أحد المستشفيات، إذ يبدو أنسيتعرض لحادث مروع خلال الأحداث.

سليمان عيد في "تحت الطلب"

ورحل سليمان عيد، عن عالمنا بشكلٍ مفاجئ في أبريل الماضي، قبل الانتهاء من تصوير مشاهده كاملةً في، حيث كان يتبقى له نحو 6 مشاهد فقط، فيما أكد المخرج هاني حمدي أنه سيحل تلك المشكلة في المونتاج، والبحث عن حلولٍ لإنهاء شخصيته بشكلٍ فني دون الخلل بالقصة والأحداث، حيث يستبعد تماماً حذف مشاهده من العمل.

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قصة وأبطال فيلم "تحت الطلب"

آخر أفلام سامح حسين

بطولة، دينا محسن، ويزو، إبرام سمير، سلوى عثمان، سهيلة الأنور، لبنى الشيخ، محمد صفاء، ومحمد مصطفى، وهو من تأليف وسام حامد، وإخراج هاني حمدي. حيث ينتمي الفيلم إلى نوعية الأعمال الاجتماعية الكوميدية، إذ يتناول فلسفة الحياة والموت من خلال تجسيدهما كشخصيتين تختلفان مع مفاهيم الوجود.نافس، في شهر أبريل الماضي، بفيلم يحمل اسم "استنساخ"، إلا أنه تقرر رفعه من صالات السينما بعد 6 أسابيع فقط، وذلك بسبب ضعف الإيرادات وتراجع حجم إقبال الجمهور، فقد حقق 3 ملايين جنيه، لقرابة 24 ألف تذكرة مباعة فقط، وهو الفيلم الذي شهد عودةإلى السينما بعد غياب عدة سنوات.

فيلم "استنساخ" بطولة: سامح حسين، هبة مجدي، محمد عز، هاجر الشرنوبي، أحمد صيام، أحمد السلكاوي، ومجموعة من المواهب الشابة. والعمل تأليف وإخراج عبدالرحمن محمد. وتدور أحداث الفيلم في إطار من التشويق والإثارة والغموض. تتناول القصة قضية الذكاء الاصطناعي وتأثيره على المجتمع؛ مسلطةً الضوء على التحديات التي تواجهها البشرية نتيجة التقدُّم التكنولوجي؛ حيث يحمل الفيلم طابعاً فريداً يمزج بين الخيال العلمي والتشويق.

3 أفلام مرتقبة لـ سليمان عيد بعد الرحيل

أما، فكان يعيش نشاطاً فنياً كبيراً على مستوى السينما والتلفزيون، حتى الأيام الأخيرة، منها 3 أفلام جديدة مُقرراً طرحها في دور السينما خلال الفترة المقبلة، أول هذه الأعمال، هو فيلم "ولاد المحظوظة" مع النجمة اللبنانية هيفاء وهبي وبيومي فؤاد؛ والذي جرى الانتهاء من تصويره منذ عدة أشهر، لكنه لم يتحدد بعد موعد طرحه في دور العرض، فكان مُقرراً عرضه في موسم أفلام الصيف الماضي، قبل أنّ يؤجّل لموسم أفلام رأس السنة، ليتم تأجيله مرة ثالثة لموعد لم يُحدد بعد.

أما ثاني الأفلام المنتظر عرضها لـ سليمان عيد، تأتي من خلال فيلم "خلي بالك من اللي جاي" وهو من بطولة رانيا يوسف، سارة سلامة، مجدي كامل، أحمد سلامة، نور فخري، صلاح عبد الله، إدوارد، عصام كاريكا ومي القاضي، والعمل تأليف حمدي يوسف، وإخراج عادل الأعصر.

وتدور أحداث الفيلم في إطار من الإثارة والتشويق، حول ثلاث فتيات يُطلب منهن القيام بمهمة وطنية لصالح الدولة، فيواجهن العديد من التحديات والمخاطر أثناء تنفيذ المهمة؛ والثالث هو "تحت الطلب".

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