تكنولوجيا: شركة Acemagic تكشف رسميا عن حاسوبها المكتبي المصغر Kron K5 بمعالج Intel الجديد وبسعر اقتصادي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة Acemagic عن إطلاق حاسوب مكتبي مصغر وجديد كليا يحمل اسم Kron K5 ويتميز هذا الجهاز بقدومه بسعر اقتصادي ومناسب للمستهلكين حيث يعمل بواسطة منصة معالجات Intel Wildcat Lake المتطورة وتحديدا يضم الجهاز معالج من نوع Core 5 320 وهو خيار متوسط الأداء ضمن هذه السلسلة التقنية المحدثة ويأتي مع تكوين يتضمن ستة أنوية معالجة قوية لتقديم أداء سلس وسريع للمستعرضين

ويجلب هذا المعالج المطور شريحة رسوميات مدمجة من نوع 2-core Xe3 iGPU وأوضحت الشركة أن نظام التبريد المتقدم المدمج في الحاسوب المصغر يسمح لمعالج Intel بتقديم أداء مستقر وقوي يصل إلى 25W وقامت الشركة باقتران المعالج بذاكرة عشوائية بسعة 16 جيجا من نوع LPDDR5 RAM بسرعة تشغيل فائقة تصل إلى 6400MT/s وفيما يتعلق بسعة التخزين يأتي الكمبيوتر الصغير مزودا بمساحة تخزين داخلية مثبتة مسبقا بحجم 512 GB من نوع PCIe 3.0 SSD ويحتوي الجهاز على فتحتين من نوع M.2 slots تدعمان ترقية المساحة باستخدام وحدات PCIe 4.0 x2 SSDs وسلطت الشركة الضوء على أن الهيكل الخارجي يوفر إمكانية الوصول السهل والترقية دون الحاجة لأي أدوات tool-less access مما يسهل على المستخدمين تحديث السعة التخزينية للنظام مثل تركيب وحدة Samsung 990 Pro بحجم 1 TB والمعروضة حاليا بسعر 219.99 دولار

ويحتوي الحاسوب المكتبي المصغر على تشكيلة واسعة وممتازة من منافذ التوصيل الخارجية لتلبية كافة الاحتياجات وتتضمن هذه المنافذ أربعة منافذ من نوع USB 3.2 Gen 1 Type-A ومنفذين من نوع USB 3.2 Gen 2 Type-A بالإضافة إلى منفذ واحد متطور من نوع USB 3.2 Gen 2 Type-C يدعم تقنيات توصيل الطاقة وعرض الفيديو ومقبس صوتي بمقاس 3.5mm audio ومنفذ شبكة سريع من نوع 2.5G LAN وللاتصال اللاسلكي يدعم جهاز Acemagic تقنيات WiFi 6 وتقنية Bluetooth 5.2 وتتضمن المزايا البارزة الأخرى تصميما أنيقا وعصريا للغاية مع دعم تشغيل وإخراج الصورة على ثلاثة شاشات بدقة فائقة تصل إلى 4K معا في نفس الوقت ولم تقدم الشركة تفاصيل دقيقة ومحددة بشأن السعر الرسمي وموعد التوفر الفعلي في الأسواق العالمية حتى الآن ولكنها أكدت أنه سيأتي بتكلفة اقتصادية للغاية وسيطرح للبيع في القريب العاجل

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