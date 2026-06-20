تكنولوجيا: تقرير يكشف سبب تخلي أبل المبكر عن دعم عدد كبير من ساعاتها مع watchOS 27

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أوضحت أبل سبب قرارها بإيقاف دعم عدد من ساعاتها الذكية مع تحديث watchOS 27، والذي كشفت عنه خلال مؤتمر المطورين WWDC 2026، والمقرر طرحه رسميًا خلال الخريف المقبل.

ويشمل القرار عدة طرازات قديمة، من بينها الجيل الأول من Apple Watch Ultra الذي أُطلق عام 2022 بسعر 799 دولارًا، إلى جانب Apple Watch Series 8 والإصدارات الأقدم، وبعض طرازات Apple Watch SE.

وفي تعليقها على الأمر، أكدت أبل أن الأولوية في كل تحديث جديد تتمثل في تقديم أفضل أداء وتجربة استخدام ممكنة، مشيرةً إلى أن الميزات الجديدة في watchOS 27، مثل قدرات Siri المعتمدة على الذكاء الاصطناعي وإيماءات التحكم الجديدة، تحتاج إلى قدرات معالجة لا تتوفر إلا في الساعات الأحدث.

وأضافت الشركة أن الأجهزة غير المدعومة ستظل قادرة على الاقتران بهواتف آيفون التي تعمل بأحدث الإصدارات، كما ستواصل تلقي التحديثات الأمنية الأساسية، لكنها لن تحصل على مزايا watchOS 27 الجديدة.

وبناءً على ذلك، سيقتصر دعم التحديث الجديد على Apple Watch Series 9 وما بعدها، وApple Watch Ultra 2 والإصدارات الأحدث، بالإضافة إلى Apple Watch SE 3.

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