تكنولوجيا: شركة شاومي تطلق ثلاث شاشات تلفاز ذكية جديدة في أوروبا بتقنية Mini LED ومعدل تحديث يصل إلى 120 Hz

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أصبحت ثلاث شاشات تلفاز جديدة من شاومي متاحة الآن رسميًا في الأسواق الأوروبية وهي Xiaomi TV FX Mini LED 65 2026 وطراز Xiaomi TV FX Mini LED 55 2026 بالإضافة إلى طراز Xiaomi TV FX Mini LED 43 2026 ويبلغ سعر الإصدار الأعلى بمقاس 65 inch حوالي 649 يورو في فرنسا بينما يأتي الإصدار بمقاس 55 inch بسعر 499 يورو في ألمانيا ويطرح الطراز الأصغر بمقاس 43 inch بسعر 349 يورو في إسبانيا وكما يظهر من الاسم فإن هذه الشاشات لا تعتمد على لوحات OLED بل تستخدم لوحات متطورة من نوع Mini LED ويتميز هذا النوع من الإضاءة الخلفية بالقدرة على التحكم فيه بدقة عالية للغاية من خلال مناطق إضاءة متعددة ومنفصلة تمامًا مما يضمن تقديم نسبة تباين أفضل بكثير مقارنة بتقنيات العرض الأخرى المتاحة في الأسواق للمستعرضين

وتأتي شاشات التلفاز الجديدة بدقة عرض أصلية تبلغ 3840×2160 pixels مع معدل تحديث يبلغ 60 Hz ويمكن زيادة معدل التحديث ليصل إلى 120 Hz ولكن عند القيام بذلك يجب تقليل دقة الشاشة لتصبح 1080p وتدعم الأجهزة مدخل واحد من نوع HDMI يدعم معدل 120 Hz وبدقة تصل إلى 1920×1080 pixels وعلاوة على ذلك تصنف هذه الأجهزة بأنها شاشات ذكية تعمل بواسطة نظام التشغيل Fire TV مما يتيح للمستخدمين تشغيل وتحميل التطبيقات المختلفة والمتنوعة بكل سهولة بينما توفر منصة Xiaomi TV+ إمكانية الوصول إلى مكتبة متنامية من القنوات الحية والمباشرة وفق ما أعلنته شاومي

ويدعم التلفاز الذكي الاتصال اللاسلكي عبر شبكات Wi-Fi ثنائية النطاق ويأتي مرفقًا معه وحدة تحكم عن بعد تعمل بتقنية Bluetooth وتدعم التحكم والأوامر الصوتية ويحتوي الجهاز في داخله على معالج رباعي النواة من نوع Cortex A55 SoC مقترن بمساحة تخزين داخلية فلاش تبلغ 32 GB وذاكرة عشوائية بسعة 2 جيجا