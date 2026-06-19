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حمدان بن زايد يستقبل عدداً من الشيوخ والمسؤولين والمواطنين في برزة قصر النخيل بأبوظبي

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  • حمدان بن زايد يستقبل عدداً من الشيوخ والمسؤولين والمواطنين في برزة قصر النخيل بأبوظبي 1/5
  • حمدان بن زايد يستقبل عدداً من الشيوخ والمسؤولين والمواطنين في برزة قصر النخيل بأبوظبي 2/5
  • حمدان بن زايد يستقبل عدداً من الشيوخ والمسؤولين والمواطنين في برزة قصر النخيل بأبوظبي 3/5
  • حمدان بن زايد يستقبل عدداً من الشيوخ والمسؤولين والمواطنين في برزة قصر النخيل بأبوظبي 4/5
  • حمدان بن زايد يستقبل عدداً من الشيوخ والمسؤولين والمواطنين في برزة قصر النخيل بأبوظبي 5/5

ابوظبي - سيف اليزيد - استقبل سموّ الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، عدداً من الشيوخ والمسؤولين والمواطنين في برزة قصر النخيل في أبوظبي.

وتبادل سموّه مع الحضور الأحاديث الودية التي تعكس عمق العلاقة الوطيدة بين القيادة وأبناء الوطن وجرى استعراض عدد من الموضوعات المتعلقة بالشأن الوطني وما يهم المواطنين.

يأتي هذا اللقاء في إطار حرص سموّ الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان على التواصل المستمر مع المواطنين، والاطلاع على أحوالهم واحتياجاتهم، بما يسهم في دعم مسيرة التنمية الشاملة وتعزيز جودة الحياة.

وأكد سموّه أن دولة ، بقيادة صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تواصل الاستثمار في الإنسان وتمكينه باعتباره الركيزة الأساسية للتنمية والازدهار، مشيراً إلى أهمية ترسيخ قيم المسؤولية الوطنية والعمل المشترك لخدمة المجتمع والوطن.

وأعرب الحضور عن شكرهم وتقديرهم لسموّ الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، وثمنوا حرصه على الالتقاء بالمواطنين والاستماع إلى آرائهم، مؤكدين أن هذه اللقاءات تجسد نهج القيادة في تعزيز القرب من المجتمع وترسيخ قيم التلاحم الوطني.

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آية عبد الرحمن

آية عبد الرحمن

كاتبة محتوى في موقع الخليج 365، أهوى الكتابة في كافة المجالات الإخبارية المصرية والعربية والتريندات وغيرها، أسعى لتقديم المعلومات بشفافية تامة لتصل بوضوح إلى الباحثين عنها

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