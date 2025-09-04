خطة نجاح مرسومة بعناية لتحسين خدمات العلاج النفسي في مستشفى الهفوف

عدن - ياسمين عبدالعظيم - نفّذ تجمع الأحساء الصحي اليوم الأربعاء خطة فرضية في مستشفى الصحة النفسية بالهفوف، بهدف تدريب العاملين على التعامل مع الحالات الطارئة والالتزام بخطط الطوارئ فور وقوع الحوادث لا قدر الله، وطرق إخلاء الإصابات وفرزها طبيًا ونقلها بطريقة آمنة.

وضمن حملة “تعلم بصحة”، أُقيم معرض توعوي في مستشفى الملك فيصل العام بالهفوف، استهدف طلاب وطالبات المدارس، بهدف تعزيز الوعي الصحي بأسلوب تفاعلي وتثقيفي يشمل مجالات متنوعة مثل التغذية والنظافة والصحة النفسية والإسعافات الأولية.

تم تنظيم المعرض بشكل مبتكر ومميز لجذب انتباه الزوار وتشجيعهم على المشاركة والاستفادة من المعلومات المقدمة. وتأتي هذه الفعاليات ضمن جهود تجمع الأحساء الصحي لتعزيز الوعي الصحي في المجتمع وتعزيز مفهوم الوقاية والرعاية الصحية الشاملة.