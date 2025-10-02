سعر الدولار مقابل الدولار الكندي يستعد لمهاجمة مقاومة محورية – توقعات اليوم – 02-10-2025

حلّق سعر البتكوين (BTCUSD) صعوداً خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، لينجح في اختراق مستوى المقاومة المحوري 117,800$، وهو المستوى الذي مثّل آخر مستهدفاتنا السعرية، وجاء هذا الأداء وسط سيطرة موجة فرعية صاعدة شديدة القوة على المدى القصير، مع استمرار الدعم الإيجابي الناتج من تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يعزز من قوة المسار الصعودي الحالي.

ورغم توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، إلا أن السعر استطاع تصريف هذا التشبع دون أن يتأثر أداؤه بشكل ملحوظ، وهو ما يدلل على قوة الزخم الإيجابي المسيطر على الحركة، ويعزز من فرص استهداف مقاومات جديدة في الفترة القادمة.

