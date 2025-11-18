أسعار الصويا تتعافى رغم تقييد المكاسب بسبب وفرة الإمدادات وضعف شراء الصين

ارتفعت أسعار فول الصويا في شيكاغو يوم الإثنين، في انتعاش بعد أن لامست أدنى مستوى لها خلال أسبوع في وقت سابق من الجلسة نتيجة عمليات شراء على المكاسب المحدودة، على الرغم من أن توقعات محصول أمريكي ضخم وتباطؤ الشراء الصيني قلّصت المكاسب.



وقال تاجر زيوت بذور مقيم في سنغافورة: "الولايات المتحدة لديها محصول كبير للبيع، لكننا لم نشهد بعد عمليات شراء كبيرة من الشركات الصينية".



ويتوقع أن يجني المزارعون الأمريكيون محصول ذرة قياسي هذا العام، رغم أن وزارة الزراعة الأمريكية (USDA) خفّضت توقعاتها لمحصولي الذرة وفول الصويا يوم الجمعة، في أول تقديرات رسمية لأهم محصولين أمريكيين منذ منتصف سبتمبر، قبل اكتمال الحصاد.



خفضت الوزارة تقديرات إنتاج الذرة إلى 16.752 مليار بوشل، مقارنة بـ16.814 مليار بوشل الشهر السابق، بينما قدّرت إنتاج فول الصويا عند 4.253 مليار بوشل، انخفاضًا من 4.301 مليار بوشل.



كما أصدرت الوزارة ملخصًا لمدة ستة أسابيع لمبيعات المنتجات الزراعية الأمريكية اليومية، لتوضيح الشراء الصيني الأخير لفول الصويا الأمريكي.



وأظهرت البيانات أن المصدرين باعوا 100,000 طن متري من فول الصويا للصين لتسليم موسم 2025/2026 في 30 أكتوبر، و232,000 طن متري في 3 نوفمبر لنفس الموسم.



وكانت رويترز قد ذكرت سابقًا أن الصين بدأت شراء كميات متواضعة من المنتجات الزراعية الأمريكية، لكن بكين لم تؤكد إعلان البيت الأبيض عن شراء 12 مليون طن من فول الصويا قبل نهاية العام.



مع ذلك، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الصين ستشتري فول الصويا الأمريكي ومنتجات زراعية أخرى، وإن واشنطن وبكين أجرتا محادثات حول الموضوع يوم الجمعة.



الذرة



وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة للذرة تسليم ديسمبر كانون الأول في نهاية الجلسة بنسبة 1.1% عند 4.34 دولار للبوشل.



الصويا



وصعدت العقود الآجلة للصويا تسليم يناير كانون الثاني بنسبة 2.9% إلى 11.57 دولار للبوشل.



القمح



وقفزت العقود العقود الآجلة للقمح تسليم ديسمبر كانون الأول بنسبة 3.3% إلى 5.44 دولار للبوشل.